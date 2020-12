Massentests - 20.863 Pädagogen in der Steiermark getestet, 77 positiv

0,37 Prozent der am zweiten Adventwochenende getesteten Personen aus Bildungsbereich waren mit Covid-19 infiziert - Rund 77 Prozent ließen sich testen

Die Testungen von Personen aus dem steirischen Bildungsbereich (gesamt rund 27.000 mit Kindergarten- und Unterstützungspersonal) sind beendet: Von 20.863 an beiden Tagen Getesteten waren 20.732 negativ, 77 wurden positiv auf Corona getestet. Sie erhielten einen Absonderungsbescheid und müssen einen PCR-Test machen. 54 Personen liefen unter "unbestimmt", auch diese werden noch einmal getestet, sagte der Leiter der Katastrophenschutzabteilung, Harald Eitner, zur APA.

Von den 20.863 Getesteten waren 0,37 corona-positiv, sagte Eitner. Die angewendete IT und die Abläufe hätten sich in der Steiermark mehr als bewährt. Man sei zuversichtlich für die Massentests für die steirische Bevölkerung am kommenden Wochenende, wenngleich das eine ganz andere Herausforderung sei.

Von den rund 27.000 zum Bildungsbereich in der Steiermark zählenden Personen habe man an beiden Tagen 77,01 Prozent erreicht und getestet. "Das ist mehr als wir erwartet, wir sind von rund 75 Prozent ausgegangen", sagte Eitner.