Massentests - 26.000 steirische Pädagogen und Helfer als Zielgruppe

An 20 Stationen landesweit sollen Personen aus dem Bildungsbereich getestet werden - Geschulte Rot-Kreuz-Mitarbeiter nehmen die Abstriche vor

Die rund 26.000 steirischen Pädagoginnen und Pädagogen von Schulen, Kindergärten sowie Betreuungseinrichtungen und deren Unterstürzungspersonal können sich am 5. und 6. Dezember an 20 Standorten des Landes testen lassen. Für sie stehen 20 Teststationen mit insgesamt 37 Testspuren zur Verfügung. In Graz werden im Congress Graz in der Innenstadt und in der Helmut-List Halle rechts der Mur Antigen-Schnelltests durchgeführt, wie am Donnerstag im Pressegespräch angekündigt wurde.

"Bitte nehmen Sie als Pädagogen an diesen Tests teil, denn dann ist eine sichere Rückkehr in die Bildungsinstitutionen eher möglich", appellierte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) am Montag an das Personal im steirischen Bildungsbereich. Es bestehe dadurch die Chance, viele infizierte Personen zu finden, die es sonst nicht wüssten, weil sie prä- oder asymptomatisch sind.

Die Vorbereitungen im Congress Graz sind schon weit gediehen: Die Tische mit Desinfektionsmitteln im Empfangsbereich stehen bereit, Hinweisschilder weisen den Weg. Die Probenabnahme wird durch Personal des Roten Kreuzes durchgeführt. Das Ergebnis bekommen die Getesteten per SMS oder Email "möglichst zeitnahe", wie Bogner-Strauß ausführte. Positiv Getestete melden sich unter der Gesundheitsnummer und bekommen über die Gesundheitshotline "umgehend" einen Termin zu einer weiteren Testung mittels PCR-Test. Es sei davon auszugehen, dass rund 200 bis 300 Personen diesen benötigen werden, sagte die Gesundheitslandesrätin.

Für Personen, die in der Folge ausfallen, gibt es einen Pool mit 180 Studierenden der Pädagogischen Hochschulen, die einspringen können, wenn Engpässe entstehen, wie die steirische Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner versicherte. "Ich bitte alle, sich diesem Test zu stellen", so Meixner. Als einen "wichtigen Schritt, um die Pandemie einzudämmen und hoffentlich bald zu überwinden", bezeichnete Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) den bevorstehenden Zielgruppentest.

Das Bundesheer assistiert landesweit mit 185 Soldaten. Hinzu kommt Personal des Roten Kreuzes, der Feuerwehren, den Gemeinden, Städten und Behörden, listete Brigadier Heinz Zöllner, der steirische Militärkommandant, auf. "Wir hoffen, dass durch die Anmeldemöglichkeiten möglichst wenig Stau und Wartezeiten entstehen werden", sagte der Militärkommandant.

Laut Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung, hat das Land selbst noch keinen Zugriff auf das Anmelde-Tool, so dass man noch keine konkrete Auskunft über das Anmeldeverhalten unter der Zielgruppe in der Steiermark machen könne. Für die Samstagtermine soll es allerdings kurzfristig zu Überlastungen gekommen sein. Es gebe aber ausreichend Termine, hieß es dazu aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin. Eine telefonische Anmeldung für die steirische Lehrertestung sei nicht vorgesehen, wohl aber dann für die Massentestung am 12. und 13. Dezember.