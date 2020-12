Mehrheit der ursprünglichen 54 Fälle bestätigt

Nach den Massentestungen für das Personal an Schulen und Kindergärten am vergangenen Wochenende liegen in Niederösterreich nun auch die Resultate der PCR-Untersuchungen vor. Bei 32 Personen wurde das positive Ergebnis des Antigentests bestätigt, berichtete ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag. Das Bundesheer hatte 54 positive Resultate bei insgesamt 25.965 Teilnehmern im Bundesland registriert.