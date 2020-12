Massentests: 35.000 Tiroler getestet - Land ruft zur Teilnahme auf

Aktuell liegen 116 positive Ergebnisse vor - Seit Start knapp 111.400 Tests, davon 318 positiv - Zulauf "bezirks- und gebietsweise sehr unterschiedlich"

Am zweiten Tag der Corona-Massentests haben sich mit Stand Samstagnachmittag knapp 35.000 Tiroler einem Test unterzogen, davon waren 116 positiv. Somit wurden seit Beginn der Aktion "Tirol testet" knapp 111.400 Tests durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 318 Corona-Positive identifiziert. Drei Viertel aller Gemeinden haben ihre Testlokale geöffnet, der Zulauf sei "bezirks- und gebietsweise sehr unterschiedlich", so Projektleiter Elmar Rizzoli in einer Aussendung des Landes.

Nachdem die beiden größten Städten Innsbruck und Kufstein am Samstagvormittag einen "mauen" Zulauf vermeldet und sich über die Teilnehmerquoten "enttäuscht" gezeigt hatten, wählte Rizzoli einen anderen Argumentations-Zugang: "In den letzten zehn Monaten wurden in Summe 234.360 Personen getestet. Durch die landesweiten Testungen haben wir also in nur eineinhalb Tagen fast die Hälfte davon erreicht". Insgesamt verzeichne man "nach wie vor Zuspruch". 688.680 Personen waren tirolweit aufgerufen, sich auf das Coronavirus testen zu lassen.

Um eine "Momentaufnahme der aktuellen Durchseuchung in der Bevölkerung" feststellen zu können, sei es jedoch wesentlich, dass "möglichst viele bei diesem Massentest mitmachen", appellierte Rizzoli, der auch den Corona-Einsatzstab des Landes leitet.

Ferner erinnerte er daran, dass die insgesamt 297 Testlokale ohne Anmeldung innerhalb der Öffnungszeit besucht werden können. Manche Gemeinden hätten den Bürgern bestimmte Testlokal-Zeiten zugewiesen. "Sollte man zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit gehabt haben, kann das Testlokal natürlich auch außerhalb dieses definierten Zeitrahmens besucht werden", stellte der Projektleiter klar.

Insgesamt sei die Stimmung im Land nach wie vor gut: "Wir befinden uns im engen Austausch mit den Gemeinden. Die Organisation funktioniert allerorts auch heute hervorragend, die Gemeinden haben sich allesamt bestens vorbereitet", so Rizzoli.