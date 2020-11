Massentests - 4. bis 6. Dezember für Platter "idealer Termin"

Unter anderem um Weihnachts-Quarantäne für positiv Getestete zu verhindern - BILD

Die von 4. bis 6. Dezember geplanten Corona-Massentests in Tirol stellen für LH Günther Platter (ÖVP) einen "idealen Termin" dar. Man habe die Antigen-Tests vorgezogen, um einerseits die Aktion "Tirol testet" noch in der Lockdown-Phase abzuschließen sowie nicht unmittelbar vor Weihnachten durchführen zu müssen. "Damit ersparen wir positiv Getesteten über die Weihnachtsfeiertage in Quarantäne zu müssen", sagte Platter am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Landhaus.

"Die Tests stellen eine enorme logistische Herausforderung dar, die es so in dieser Dimension noch nie gegeben hat", erklärte Platter. Damit die Tests "maximale Wirkung" entfalten könnten, sollten möglichst viele Tirolerinnen und Tiroler daran teilnehmen, appellierte der Landeshauptmann: "Damit übernehmen wir Verantwortung für uns selbst, unsere Familien, Freunde und die gesamte Gesellschaft. Machen wir 'Tirol testet' zu einer gemeinsamen Solidaritätsaktion".