Massentests - 54.849 Personen im Burgenland getestet - 74 positiv

Inbetriebnahme von Impf- und Testzentren ab 23. Jänner geplant

Im Burgenland haben bis Sonntagnachmittag 16.00 Uhr 54.849 Personen an der zweiten Runde der Corona-Massentests teilgenommen. 74 davon waren positiv, teilte das Landesmedienservice am Sonntag mit. Das positive Ergebnis ihres Antigen-Schnelltests muss nun durch einen PCR-Test bestätigt werden. Insgesamt waren rund 700 Personen, darunter medizinisches Personal, Einsatzorganisationen und freiwillige Helfer, im Einsatz.

Gesundheitslandesrat Leonhard Schneemann kündigte die Inbetriebnahme von sieben Impf- und Testzentren in Gols, Eisenstadt, Müllendorf, Mattersburg, Neutal, Oberwart und Heiligenkreuz im Lafnitztal ab 23. Jänner an. Diese sollen sieben Tage die Woche von 7.00 bis 20.00 Uhr geöffnet sein. Zunächst werde dort nur getestet, auf längere Sicht sollen diese auch zu Impfstraßen ausgebaut werden, sobald genügend Impfstoff vorhanden sei, so Schneemann.