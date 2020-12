Massentests - 568 laut Kärntner Endergebnis vom Wochenende positiv

106.188 beteiligten sich - 0,53 Prozent Positivrate - Gespräche über Verlängerung von kostenlosen Antigentests

568 Kärntner sind bei den Massentests am Wochenende per Antigentest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei 106.188 Getesteten waren das 0,53 Prozent. Die Kärntner Landesregierung führe nun Gespräche über eine mögliche Verlängerung der kostenlosen Massentests in Klagenfurt und Villach, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Montag bei einer online übertragenen Pressekonferenz.

Die Beteiligung an den Corona-Massentests in Kärnten am vergangenen Wochenende lag bei knapp 22 Prozent - auf Basis von 492.000 Kärntnern über sechs Jahre berechnet, die aktuell nicht bereits erkrankt sind, und unter Abzug jener acht Gemeinden, in denen am Wochenende witterungsbedingt keine Tests stattfanden. Sie werden voraussichtlich am kommenden Samstag nachgeholt.

Unter Einbeziehung weiterer Screenings im Gesundheits- und Bildungsbereich sowie bei der Polizei komme man auf eine Durchtestungsrate von 30 Prozent, sagte Kaiser. Er plädiert als Kärntner Bildungsreferent dafür, die Schulen erst nach den Massentests von 8. bis 10. Jänner wieder aufzusperren. Sie vorher zu öffnen, hält Kaiser für "paradox".

Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), der die Tests am Wochenende organisiert hatte, sagte, die größte Beteiligung habe es in der Altersgruppe 60 bis 69 mit 32 Prozent gegeben, gefolgt von der Gruppe 70 bis 79 Jahre mit 30 Prozent. Vor allem Ältere hätten also an den Tests teilgenommen. Bei den weiteren Testreihen müssten auch jüngere Menschen motiviert werden. Über mögliche Anreize solle der Bund entscheiden, sagte Kaiser, weil dieser auch dafür bezahle.

Für die Impfungen, die im neuen Jahr beginnen sollen, kündigte Kaiser eine Kommunikationsstrategie unter Einbindung der Apotheken und Hausärzte an. Eine Impfpflicht lehnt der Landeshauptmann ab. Man werde nun anfangen, Zeitpläne und Prioritätenlisten zu erstellen, Vorbereitungsarbeiten würden eingeleitet.

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) warnte junge Menschen wegen deren geringen Interesses an den Massentests, sie könnten zur "gefährdetsten Gruppe" in dieser Pandemie werden: "Dieses Virus kann auch junge Menschen auf die Intensivstation bringen." Die Überprüfung der positiven Antigentests aus der Massentestung habe am Samstag begonnen, sagte Prettner. Einen Überblick, wie viele bestätigt wurden, werde man voraussichtlich Mitte der Woche haben. Beim Lehrerscreening hätten sich 86 Prozent bestätigt.