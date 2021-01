Massentests - 6.362 Personen getestet, acht positiv im Burgenland

43.302 Anmeldungen

Im Burgenland sind im Rahmen der zweiten Corona-Massentests bis Donnerstagvormittag 6.362 Personen überprüft worden. In acht Fällen fiel das Ergebnis positiv aus, teilte das Landesmedienservice mit. 43.302 Personen haben sich seit 4. Jänner angemeldet.

Im Burgenland gibt es 34 Teststationen. In den Bezirksvororten Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf wird an fünf Tagen getestet. An allen anderen Standorten an drei Tagen, bis 17. Jänner.