Massentests - 64 Prozent der oö. Pädagogen nahmen teil

25.953 der 38.000 Beschäftigten aus dem Bildungsbereich getestet - 64 positiv - Infektionsrate 0,24 Prozent

In Oberösterreich sind am Wochenende 25.953 der 38.000 Beschäftigten aus dem Bildungsbereich getestet worden. Die Teilnahmequote beträgt damit 64 Prozent. 64 Personen waren Corona-positiv - das entspricht einen Anteil von 0,24 Prozent. 55 Tests waren nicht auswertbar, die Betroffenen werden ersucht, sich nochmals testen zu lassen. Die positiv Getesteten müssen nun noch zu einem PCR-Test.

Das IT-System, mit dem es bei der Anmeldung Probleme gegeben hatte, habe funktioniert, sagte der oö. Militärkommandant Dieter Muhr. Land und Bildungsdirektion waren mit der Anzahl der Teilnehmer sehr zufrieden. Mit diesem Ergebnis werde der neuerliche Schulstart morgen, Montag, gut funktionieren, hieß es am Sonntag auf APA-Anfrage aus der oö. Bildungsdirektion. Die Massentests hätten nur eine ganz geringe Anzahl an positiv Getesteten gebracht, und es sei auch die an Schulstandorten vom Coronavirus betroffene Zahl der Lehrer während des Lockdowns zurückgegangen. Mit Stand Samstag waren laut Krisenstab des Landes 176 oö. Schulstandorte von der Corona-Pandemie betroffen und 173 Schüler sowie 96 Lehrer positiv auf das Virus getestet worden.

Der Militärkommandant zog eine sehr positive Bilanz über die beiden Massentest-Tage: Die Lehrer und Kindergartenpädagogen hätten sich von Problemen bei der Anmeldung "nicht abschrecken" lassen. Wer einen Termin hatte, sei auch erschienen, es sei alles sehr diszipliniert abgelaufen. Positiv war auch, dass das IT-System gehalten habe. Denn dieses garantiere, dass die Testpersonen mittels eines Links automatisch über ihr Ergebnis verständigt werden. Hätte es versagt, hätte man nachtelefonieren müssen, was einen hohen Aufwand bedeutet hätte. Insgesamt hätte man auch mehr Zulauf bewältigt - immer unter der Voraussetzung, dass das Computersystem mitspielt.

Da das Anmeldesystem aufgrund einer IT-Panne im Vorfeld vorübergehend nicht nur für Personal aus dem Bildungsbereich, sondern für alle offen war, weiß man allerdings nicht genau, ob alle Getesteten wirklich zur Zielgruppe gehört haben. Man gehe aber davon aus, dass es sich großteils um Schul- und Kindergartenpersonal gehandelt habe, so Muhr.

Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) zogen am Sonntag in einer Aussendung ebenfalls eine positive Bilanz. 552 Angehörige des Bundesheeres, 73 Helfer des Roten Kreuzes, 150 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, 19 Polizisten sowie 76 Mitarbeiter der Städte, Gemeinden und des Landes hätten für eine reibungslose Abwicklung der Tests gesorgt. Die Pädagogen hätten mit der zahlreichen Teilnahme an den Testungen "den Grundstein für eine möglichst sichere Rückkehr in den Präsenzunterricht möglich gemacht."

Gleichzeitig appellierten Stelzer und Haberlander an alle Oberösterreicher, bei den Testungen kommende Woche mitzumachen. Auch wenn es sich bei den Testergebnissen der ersten Massentests "um eine relativ geringe Infektionsrate handelt, so zeigt uns das, wie gefährlich die Krankheit tatsächlich ist. Denn die aktuelle Situation fordert die Krankenhäusern und insbesondere die Intensivabteilungen bis an die Grenzen." Mit der Lehrertestung hätte man viel für die anstehenden Massentests kommendes Wochenende lernen können. Es habe sich gezeigt, dass die Systeme tragfähig seien und ein gutes Miteinander aller nötig sei, um diese Bärenaufgabe zu meistern. Nachdem die Pannen beim Anmeldevorgang im IT-System des Bundes offenbar bereinigt worden seien, werde das Land nun auch mit diesem System die allgemeine Massentestung von 11. bis 14. Dezember umsetzen, wurde Sonntagabend entschieden. Die Anmeldung ist ab 7. Dezember unter www.österreich-testet.at freigeschalten.