Massentests - 668 Teilnehmer in Niederösterreich positiv

Rate bei 0,14 Prozent - Abschluss der Untersuchungen um 18.00 Uhr

In Niederösterreich sind bei den flächendeckenden Corona-Untersuchungen bis Sonntagnachmittag 668 positive Antigentests gezählt worden. Das entspricht einer Rate von 0,14 Prozent. Insgesamt 467.702 Personen ließen sich nach vorläufigem Stand der Auswertung am Wochenende einen Abstrich entnehmen, was bei der nunmehr präzisierten Zahl der Berechtigten von 1,519.417 eine Teilnahmequote von rund 30,8 Prozent bedeutete. Tests wurden im Bundesland noch bis 18.00 Uhr durchgeführt.

Generell folgt im Fall eines positiven Schnelltests eine PCR-Untersuchung in einer der bestehenden Drive-in-Stationen, um das Ergebnis zu überprüfen. Vorerst eingelangt waren nach Angaben eines Sprechers von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 96 entsprechende Resultate. Bei 75 wurde das positive Ergebnis bestätigt, 21 stellten sich als negativ heraus.