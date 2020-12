Massentests - 73.301 Personen ließen sich im Burgenland testen

115 positive Testergebnisse - 30 Prozent der berechtigten Bevölkerung nahmen teil

Im Burgenland haben sich bei den Corona-Massentests 73.301 Personen testen lassen. 115 Antigen-Schnelltests waren positiv. Das entspricht 0,16 Prozent, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Mittwoch mit. Am Dienstagabend hatte das Burgenland als letztes Bundesland die Massentests abgeschlossen. Bis dahin wurden inklusive der Testungen am pädagogischen Personal und bei der Polizei 81.501 Personen und damit 30 Prozent der berechtigten Bevölkerung getestet.

Mit den Tests bei Polizei und Lehrern seien 128 positive Ergebnisse verzeichnet worden, berichtete der Koordinationsstab. Die positiv Getesteten gelten nun als Verdachtsfälle. Das Ergebnis des Antigen-Schnelltests müsse noch durch einen PCR-Test bestätigt werden. Getestet wurde an sechs Tagen bei 25 fixen Teststationen und zwei Testbussen. Dabei waren rund 700 Personen im Einsatz.