Massentests - 8.283 Pädagogen in Salzburg getestet: 19 positiv

Teilnahme von 78 Prozent - Pannen vor allem im Anmeldesystem

Im Bundesland Salzburg haben beim Corona-Massentest für Pädagoginnen und Pädagogen insgesamt 8.283 Personen teilgenommen. Bei 19 ergab der Schnelltest ein positives Ergebnis, berichtete das Militärkommando Salzburg am Sonntagabend. Die Teilnahme betrug demnach 78,1 Prozent.

Das Bundesheer, das in vier Kasernen des Landes die Tests durchführte, war zunächst von rund 17.500 Testpersonen ausgegangen. Aufgrund der - im Vergleich zu anderen Bundesländern - geringen Anmeldungen besonders für den zweiten Testtag, Sonntag, wurde diese Zahl aber nochmals hinterfragt, vor allem im Hinblick auf Lehrkräfte, die an mehreren Schulen tätig sind, und so sei schließlich die "Sollzahl" auf 10.611 Personen korrigiert worden, so das Militärkommando. Gemessen an dieser Zahl ergebe sich eine Teilnahme von rund 78 Prozent.

In der Aussendung wurde aber auch festgestellt, dass sich vereinzelt auch Menschen angemeldet haben und testen ließen, die nicht der Gruppe der Pädagogen zuzuordnen sind. Das IT-System lasse hier keine Unterscheidung zu. Wie auch überhaupt einige Pannen zu verzeichnen waren. So waren Lehrer schon am Freitag zum Test erschienen, weil ihnen irrtümlich ein Termin für diesen Tag zugewiesen worden war. Und auch am Sonntag war das Anmeldesystem offenbar ausgefallen. "Wie beim Militär üblich, gab es einen Plan 'B': Mit normalen Laufzetteln, händisch ausgefüllt, war man auf der sicheren Seite und genauso schnell", hieß es Sonntagabend.

In Summe betrieben 470 Soldatinnen und Soldaten 33 Testspuren in den vier Kasernen im Bundesland Salzburg. Unterstützung vor Ort kam durch rund 50 Rot-Kreuz-Sanitäter, Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden und Medizinstudenten.