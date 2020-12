Massentests - 8.283 Salzburger Lehrer bei Tests in Kasernen

19 positiv - Zahl der möglichen Testpersonen hat sich am späten Sonntagnachmittag als falsch herausgestellt - Reibungsloser Ablauf trotz Problemen beim Anmeldesystem

8.283 Personen haben sich an den zweitägigen Salzburger Corona-Massentests für Pädagogen und Kindergarten-Personal beteiligt, gab das Militärkommando Sonntagabend bekannt. 19 der Proben fielen positiv aus. Damit haben 78,1 Prozent aller 10.611 Salzburger Pädagogen an den Testungen teilgenommen. Die ursprünglich angenommen Zahl von 17.500 möglichen Testpersonen hat sich am späten Sonntagnachmittag als falsch herausgestellt.

Auf Nachfrage von seitens des Militärkommandos Salzburgs bei der Bildungsdirektion wurde am späten Sonntagnachmittag von dieser bestätigt, dass man von einer fehlerhaften, weil viel zu hohen Anzahl, an möglichen Testpersonen ausgegangen ist. Stutzig wurde man, weil es vor allem für Sonntag, den zweiten Testtag, in Salzburg im Vergleich zu den anderen Bundesländern viel weniger Anmeldungen gegeben hatte. Die Bildungsdirektion ist dann draufgekommen, dass es zu Doppelzählungen von Bildungseinrichtungen bzw. Lehrpersonal, das an mehreren Schulen tätig ist, gekommen ist und korrigierte die Sollzahl um knapp 7.000 auf schlussendlich insgesamt 10.611 runter.

Die falsch angenommene Zahl der zu Testenden war aber nicht die einzige Panne bei den Corona-Massentests für Pädagogen und Kindergarten-Personal in Salzburg - auch beim Anmeldesystem gab es Probleme. Das IT-System ließ zu, dass sich Personen mit nicht pädagogischem Hintergrund anmelden konnten. Sie wurden aber genauso getestet wie jene rund 100 Lehrer, die vom System fälschlicherweise bereits für Freitag einen Termin zugeordnet bekommen haben.

"Jeder der gekommen ist, wurde getestet. Wie beim Militär üblich, gab es einen Plan "B": Mit normalen Laufzetteln, händisch ausgefüllt, war man auf der sicheren Seite und genauso schnell", sagte der Militärkommandant von Salzburg, Brigadier Anton Waldner, in Hinblick auf jene Personen, die Probleme mit der Anmeldung hatten. Die Testungen in den vier Kasernen in Wals, St. Johann, Saalfelden und Tamsweg gingen trotz der EDV-Problemen reibungslos über die Bühne: "Wir bekamen nur positive Rückmeldungen, es gab keine Wartezeiten."

Die Testungen fanden in der Schwarzenbergkaserne (Wals), in der Krobatinkaserne in St. Johann (Pongau), in der Wallnerkaserne in Saalfelden (Pinzgau) und in der Struckerkaserne in Tamsweg (Lungau) statt. 470 Soldatinnen waren im Assistenzeinsatz. Unterstützung vor Ort kam durch rund 50 Rot-Kreuz-Sanitäter, Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden und Medizinstudenten.