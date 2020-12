Massentests - 8.468 Kärntner Pädagogen gecheckt, 64 Corona-Infizierte

Rund zwei Drittel des Bildungspersonals ließ sich überprüfen

Die Testungen in Kärnten für Beschäftigte im Erziehungs- und Bildungsbereich haben am Samstag und Sonntag bei 8.468 Personen 64 Covid-19-Infizierte ergeben. Von rund 12.900 haben sich 8.747 angemeldet, 8.468 Tests wurden tatsächlich durchgeführt. Davon waren 64 Personen positiv, was 0,76 Prozent entspricht, wie Hauptmann Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos Kärnten am Sonntagabend mitteilte. Die Teststationen wurden um 19.00 Uhr geschlossen.

In Kärnten wurden in acht Teststationen (7 davon in den Kärntner Kasernen) mit insgesamt 23 Teststraßen aufgebaut. Dabei waren um die 450 Soldatinnen und Soldaten sowie Bedienstete für die Tätigkeiten eingebunden. Insgesamt sind 12.900 Testungen vorgesehen gewesen, mit 8.468 haben sich damit rund zwei Drittel aller im Kärntner Bildungsbereich beschäftigten Personen überprüfen lassen. Laut Hauptmann Hofmeister habe die IT-Technik bei der Anmeldung gut funktioniert, die Testungen seien ohne Zwischenfälle verlaufen.

Am Samstag waren 6.473 Anmeldungen mit 6.071 tatsächlich durchgeführten Tests zu verzeichnen, davon waren 46 positiv (0,76 Prozent). Am Sonntag waren 2.274 Anmeldungen mit 2.397 tatsächlich durchgeführten Tests zu verzeichnen. Davon waren 18 Personen positiv (0,75 Prozent). Die positiv Getesteten erhielten von einem vor Ort befindlichen Vertreter der Gesundheitsbehörde einen Absonderungsbescheid via Telefon oder E-Mail.

Brigadier Walter Gitschthaler, Kärntens Militärkommandant, erklärte, die alleinige Verantwortung für die Testung des Bildungspersonals sei zunächst als "Herkulesaufgabe" erschienen. "Umso bin mit dem hoch professionellen Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbediensteten sehr zufrieden. Zahlreiche Rückmeldungen von Testpersonen lobten unsere Organisation und das sehr freundliche Auftreten", sagte Gitschthaler. Man habe bei der Testung "wieder einmal bewiesen, was das Bundesheer leisten kann".