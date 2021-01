Massentests - 80 Positive bei 56.974 Tests im Burgenland

Aktuell 52 Personen im Spital - Eine 85-Jährige gestorben

Die zweite Runde der Massentests ist im Burgenland am Sonntagabend abgeschlossen worden. Seit 13. Jänner haben 56.974 Personen an einer der 34 Teststationen teilgenommen, das sind 21 Prozent der Berechtigten. In 80 Fällen war das Ergebnis positiv, teilte das Landesmedienservice am Montag mit.

Insgesamt waren an den Teststationen rund 700 Personen - medizinisches Personal, Einsatzorganisationen und das Bundesheer - im Einsatz. Jene Personen, deren Antigen-Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigte, gelten als Verdachtsfall und müssen sich zur Bestätigung einem PCR-Test unterziehen.

Der Koordinationsstab Coronavirus vermeldete am Montag 53 Neuinfektionen mit Covid-19 und einen Todesfall im Burgenland. Eine 85-Jährige aus dem Bezirk Mattersburg starb in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Gesamtfälle stieg auf 10.552. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 52 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, sieben davon auf der Intensivstation.