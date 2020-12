Massentests - 987 von 248.232 Antigentests in der Steiermark positiv

Stand 18.00 Uhr - Endergebnis voraussichtlich Montagfrüh

Um 18.00 Uhr am Sonntag sind die zweitägigen Massentests an diesem Wochenende in der Steiermark beendet worden. Nach vorläufigem Stand waren 987 von 248.232 Antigentests positiv, sagte der für die Organisation der Tests verantwortliche Harald Eitner von der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung am Abend auf APA-Anfrage. Das bedeutet eine Positivrate von 0,4 Prozent. Mit einem Endstand sei erst am Montag in der Früh zu rechnen, sagte Eitner.

Gerechnet auf die Bevölkerung in der Steiermark über sechs Jahre, das sind 1,2 Millionen Menschen, kommt man auf eine Beteiligung von 20,7 Prozent. Am höchsten war die Beteiligung im Bezirk Graz-Umgebung, am niedrigsten im Bezirk Liezen. Nimmt man die Screenings bei Lehrern und Polizei hinzu, wurden 272.424 Antigentests gemacht - 23,3 Prozent der Bevölkerung. 1.073 positive Ergebnisse entsprechen 0,39 Prozent Positivrate, sagte Eitner.

Graz lag wie schon am Samstagabend bei der Positivrate vorne. 0,86 Prozent oder 493 von 57.133 getesteten Grazern waren positiv, teilte die Stadtkommunikation in einer Aussendung mit. Knapp 58 Prozent der getesteten Grazer waren am Samstag in den Teststraßen, der Andrang am Sonntag war geringer. Alle positiven Resultate werden noch durch einen PCR-Test überprüft.