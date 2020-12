Massentests - Am Vormittag in Kärnten 0,72 Prozent positiv

14.000 ließen sich bereits testen - BILD

Bei den am Freitag gestarteten Massentests in Kärnten sind bis 10.30 Uhr 0,72 Prozent der Tests positiv ausgefallen. Wie der Landespressedienst mitteilte, hatten sich bis Freitagfrüh rund 50.000 Personen für einen Test angemeldet, das entspricht knapp neun Prozent der Gesamtbevölkerung. Genau 14.008 Tests wurden bis 10.30 Uhr durchgeführt. Menschen ohne Voranmeldung wurden bei den Teststationen an Ort und Stelle registriert.

Wie es vom Landespressedienst hieß, war der Andrang bei den Teststationen in Villach und Spittal an der Drau größer als etwa in der großen Messstation in der Klagenfurter Messe. Ein Erkläransatz war, dass bei der Messe 39 Testlinien aufgebaut waren, so dass sich die Leute besser verteilen konnten.