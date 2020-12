Massentests - Andrang laut Land Tirol nach wie vor "beträchtlich"

Erstes Zwischenergebnis am Abend - Fehlerhaftes IT-System des Bundes kommt auch am Wochenende nicht mehr zum Einsatz - Platter ließ sich in Zams testen - BILD VIDEO

Der Andrang zum Corona-Massentest in Tirol ist laut Angaben des Landes auch am frühen Freitagnachmittag nach wie vor "beträchtlich". Bisher verlaufe alles "reibungslos", erklärte der Projektleiter von "Tirol testet", Elmar Rizzoli. Am Abend soll ein erstes Zwischenergebnis der Gemeinden sowie auf Bezirks- und Landesebene veröffentlicht werden. Das "nach wie vor fehlerhafte IT-System des Bundes" werde auch am Wochenende nicht mehr zum Einsatz kommen, wurde bekanntgegeben.

Die Abwicklung der Massentestung werde daher weiter über das eigene Landestool der Leitstelle Tirol durchgeführt. Für positiv getestete Personen ändere sich nichts, wurde in einer Aussendung erneut versichert. Für negativ getestete Personen gelte nach wie vor: "Alle Personen, die innerhalb von etwa fünf Stunden nach der Testung keine Benachrichtigung erhalten haben, können davon ausgehen, dass ihre Testungen negativ sind".

Im am Abend veröffentlichten ersten Zwischenergebnis will das Land laut eigenen Angaben kommunizieren, wie viele Testungen mittlerweile durchgeführt wurden und wie viele davon positiv sind. Zudem werde bekanntgegeben, wie viel Prozent dies im Vergleich zur Anzahl der getesteten Personen ausmacht.

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) unterzog sich indes in seiner Heimatgemeinde Zams im Tiroler Oberland dem Corona-Test. Er sprach dabei von einer "logistischen Meisterleistung", die innerhalb kürzester Zeit von allen Beteiligten - darunter über 7.000 Freiwilligen - erbracht worden sei. Gleichzeitig richtete Platter erneut einen Appell an die Bevölkerung: "Dieser Test dauert nur wenige Minuten und bringt Ihnen Gewissheit, ob Sie das Virus in sich tragen oder nicht. Daher meine Bitte: Machen Sie von der kostenlosen Testmöglichkeit Gebrauch".