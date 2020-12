Massentests - Anmeldungen in Kärnten derzeit weit unter Erwartungen

Tests von Freitag bis Sonntag in fast allen Gemeinden - 6,8 Prozent der Kärntner sicherten sich bisher einen Test-Slot - Auch ohne Voranmeldung Test möglich

In Kärnten haben sich bisher rund 38.000 Menschen (Stand 14.00 Uhr) zu den Massentests, die von Freitag bis Sonntag in den meisten Gemeinden stattfinden, angemeldet. Das entspricht etwa 6,8 Prozent der Bevölkerung. Den Planungen liegt eine Teilnahme von 50 Prozent zugrunde, sagte Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) auf APA-Anfrage. Er hofft, dass viele weitere, gerne auch ohne Voranmeldung, kommen und sich testen lassen.

7.500 Menschen kommen in den Teststraßen zum Einsatz, von Bundesheer, Gemeinden, Feuerwehr und Rettungsorganisationen. Dazu kommt noch Unterstützung der Polizei. Es wäre schade, wenn sich nur sehr wenige Menschen testen lassen, findet Fellner, auch angesichts des großen organisatorischen Aufwands. Bei der Online-Anmeldung wurden bisher vor allem die Slots gleich in der Früh gebucht. Wer ohne Anmeldung kommt, solle das daher lieber untertags tun.

In Klagenfurt gab es mit rund 8.700 Anmeldungen (Stand Vormittag) noch relativ viele, in den Landgemeinden schaute es schlechter aus, bestätigte Fellner. In acht Kärntner Gemeinden finden am Wochenende keine Tests statt. Sie wurden wegen des vielen Schneefalls und der damit verbundenen Gefahren vorerst abgesagt und sollen später nachgeholt werden.

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) lud anlässlich der bevorstehenden Massentests am Donnerstag zu einer Pressekonferenz. Sie richtete einen Appell an die Bevölkerung, sich testen zu lassen. Gerade junge Menschen sollen sich testen lassen, sagte Prettner: "Seid cool, macht mit!" Allerdings dürfe ein negatives Ergebnis nicht als Freibrief verstanden werden, man müsse sich trotzdem an die Hygienemaßnahmen halten.

Prettner rechnet mit etwa einem Prozent positiven Antigentest-Ergebnissen. Bei den Lehrertests seien etwa 0,75 Prozent positiv gewesen. Die PCR-Tests, die die Antigentests überprüfen sollen, waren noch nicht alle ausgewertet, sagte Prettner. Es gebe auch kein System zur Zuordnung der PCR-Tests, deshalb müsse man jeden einzelnen mit Name und Ergebnis manuell zuordnen. Bisher sei das bei der Hälfte der positiven Lehrer-Tests passiert. 70 bis 80 Prozent dieser Antigentest-Ergebnisse seien im PCR-Verfahren bestätigt worden.

Bei den Massentests werde das nicht passieren, sagte Fellner. Es gebe Schnittstellen, sodass die Ergebnisse automatisch im EMS zugeordnet werden.