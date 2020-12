Massentests - Auftakt in der Steiermark

Geringe Anmelde-Quote im Vorfeld - Organisatoren hoffen auf spontane Testwillige - BILD

Um Punkt 8.00 Uhr haben am Samstag nun auch die Corona-Massentests in der Steiermark begonnen. An 187 Standorten und 780 Testspuren verteilt in der ganzen Grünen Mark können sich bis Sonntag, 18.00 Uhr, Steirerinnen und Steirer, die älter sind als sechs Jahre, testen lassen. Ausgenommen sind allerdings jene, die schon positiv getestet wurden und in Quarantäne oder Krankenstand sind. Bis Freitagmittag waren rund 160.000 von 1,25 Millionen Steirerinnen und Steirer angemeldet.

Die eher geringe Anmelde-Quote dürfte auch auf Probleme beim Online-Portal und den Telefonleitungen zurückzuführen sein. Viele beschwerten sich, dass sie nicht bei der Hotline durchkamen oder ihr Browser die Website nicht öffnen konnte. Im Vorfeld hofften die Organisatoren daher, dass viele noch spontan zu den Teststraßen kommen. Das wurde für Samstag ab 16.00 Uhr und für Sonntag ab 12.00 Uhr empfohlen, denn da seien noch eher freie Termine.

Keine freien Termine gab es allerdings mehr für den Grazer Congress am Samstag. Der Standort war unter allen 187 der beliebteste. Etwa 8.000 Männer und Frauen von Gemeinden, Magistraten, Rotem Kreuz, Feuerwehr, Bundesheer und Freiwillige werden bei der Abwicklung und der Organisation der Massentests in der Steiermark helfen. Wegen des Einsatzes wird kommende Woche von Montag bis inklusive Donnerstag der Parteienverkehr in den steirischen Bezirkshauptmannschaften eingeschränkt. Nur dringende und schon vereinbarte Termine werden wahrgenommen.