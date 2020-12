Massentests - Auslastung der oö. Teststationen unterschiedlich hoch

Im Norden von Linz Vollbetrieb - Warteschlangen in Steyrermühl und St. Florian - Kein Anstehen in Enns

Mit Freitagfrüh hat in Oberösterreich die viertägige Massentestung begonnen. Die Anmeldungen liefen bisher eher schleppend, knapp 15 Prozent der 1,21 Millionen infrage kommenden Personen hatten sich online einen Termin reserviert. Bei den Teststationen war die Auslastung zum Start unterschiedlich, so ein erster Eindruck aufgrund von Rückmeldungen an die APA.

Im Norden von Linz war bereits am Vormittag laut Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) eine "100-prozentige-Auslastung"und damit Vollbetrieb einzelner Teststationen erreicht. Dabei handelte es sich um kleinere Einrichtungen. Warteschlangen bildeten sich schon in der Früh vor einem Testlokal in Steyrermühl (Bezirk Gmunden). Ein ähnliches Bild bot sich in St. Florian bei Linz.

In einer Station im Linzer Stadtteil Bindermichl, einem klassischen Wohnbezirk, war der Andrang hingegen überschaubar: Nur wenige Leute kamen zum Test, umso geordneter verlief das Prozedere. Bei der Online-Anmeldung war man instruiert worden, möglichst zeitnah zu erscheinen, um Warteschlangen zu vermeiden. Kam man dennoch zu früh, wurde man trotzdem gleich drangenommen. Polizisten - teils mit Sturmgewehr - kümmerten sich vor dem Lokal um die Sicherheit und eine geordnetes Park-System. In der Teststraße bekam man dann ausführlich erklärt, was auf einen zukommt: Fünfmal werde das in die Nase eingeführte Stäbchen gedreht - man kann also mitzählen, wann man es geschafft hat. Nach wenigen Augenblicken verließ man dann auf einem anderen Weg die Halle auch schon wieder. Durch dieses Einbahnsystem sollen Begegnungen verhindert werden. Statt der avisierten drei Stunden dauerte es nicht einmal eine bis das Handy piepste und das Ergebnis mitgeteilt wurde.

Bereits um 8.10 Uhr standen am Freitag die ersten Testwilligen in Schardenberg an einem Teststandort im Innviertel Schlange. Die Freiwillige Feuerwehr hatte das Einweisen am Parkplatz übernommen. Ein Polizist kontrollierte den Ablauf in und um die Tests. Drei Straßen waren im Turnsaal der Mittelschule eingerichtet, für Freitag lagen die meisten Anmeldungen vor, war zu hören. Die meisten hatten ihre Formulare griffbereit und waren diszipliniert beim Anstellen. Die Abstriche selbst wurden von Rot-Kreuz-Mitarbeitern rasch und professionell abgenommen: "Ihr erster Test? - Mir hilft es, wenn ich die Augen zumache, aber gerade ausschauen geht auch", lautete der Rat des Abstrichnehmers. Ein Kitzeln in der Nase und hinter dem Gaumen, ein Gefühl als möchte man niesen - und dann zum Ausgang. Das Ergebnis lag schon nach 30 Minuten vor.

In Enns waren zu Mittag vier der acht Teststraßen in der Stadthalle geöffnet, Wartezeiten gab es dennoch keine. Nach Abgabe des Datenblattes ging es direkt zum Abstrich, wo ein Maskierter mit Mundschutz und Face-Shield, im blauen Schutzanzug und mit Handschuhen wartete. Der Mitarbeiter erkundigte sich, ob die Nase frei sei, ansonsten sollte man sich noch mal schnäuzen. Auch hier wartete man nur knapp eine halbe Stunde auf das Resultat.