Massentests: Beraterstab 2 - Anschober: "Empfehlungen ernst genommen"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstag betont, die Empfehlungen seines Expertenstabes ernst genommen zu haben. Um falsch positive bzw. falsch negative Ergebnisse zu vermeiden, werde es in ganz Österreich eine Nachtestung mittels PCR-Test geben, so der Minister in einer Aussendung. Außerdem habe die Regierung in ihrer Kommunikation klar darauf geachtet, keine falsche Sicherheit im Fall eines negativen Ergebnisses zu vermitteln.

Das Testergebnis sei "nur einen Bestandsaufnahme des Testtages und kein Freibrief für Sorglosigkeit", betonte Anschober diesbezüglich. Auch der Vorschlag von Mehrfachtestungen werde mit der nach den Feiertagen geplanten zweiten Testrunde umgesetzt.