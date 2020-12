Massentests - Birgitz bei Regenwetter: "Es tut gar nicht weh"

Rund 250 Testungen bisher in Birgitzer Kultursaal - Bürgermeister Markus Haid erhofft sich 60 Prozent der Angeschriebenen bei der Testung (Von Markus Stegmayr/APA) - BILD

Birgitz, westlich von Innsbruck, rund 1.500 Einwohner. Es ist Samstagvormittag, Regenwetter. Die Gemeinde erwartet die Corona-Testwilligen. Bürgermeister Markus Haid steht vor dem Kultursaal im Gemeindeamt bereits parat und begrüßt die Ankommenden persönlich. Er bleibt als Einsatzleiter omnipräsent. Zu Beginn trudeln die Testpersonen eher spärlich ein. Bisher sind aber bereits 250 Einwohner getestet worden.

Die Gemeindebürger kommen überwiegend mit dem Auto an. Rasch huschen sie mit gezücktem Schirm oder mit ins Gesicht gezogener Kapuze in Richtung Kultursaal, der als Testort dient. Vor diesem erwartet sie ein recht schmuckloser Asphaltweg und ein dezentes Schild, das den korrekten Weg weist.

Die Tests gehen merklich rasch vonstatten. Nur wenige Minuten nach dem Eintreten in das Gebäude sieht man die Getesteten schon wieder vom Hinterausgang weg in Richtung Auto eilen.

Zuvor mussten sie aber im Gebäudeinneren eine Treppe in Richtung ersten Stock erklimmen. Der dortige Kultursaal, ansonsten für Theater, Feierlichkeiten & Co. verwendet, erstrahlt seit Freitag in einem gänzlich anderen Licht. Insgesamt versehen hier im Saal und an den Eingängen zehn Personen ihren Dienst. Computer, Schutzanzüge und Feuerwehruniformen verdrängen die Kulturatmosphäre.

Der Bürgermeister steht vor dem Kultursaal und begrüßt die Ankommenden freundlich, manchmal auch mit Namen. "Es wäre schön, wenn wir möglichst viele Leute zusammenbringen", findet er den testbereiten Personen gegenüber motivierende Worte. Diese marschieren schnellen Schrittes zur Tat. Nach Anmeldung und vorherigem Schnäuzen gelingen die Nasenabstriche für die Schnelltests reibungslos und ohne Proteste der Getesteten. Eine Gruppe junger Männer unterhält sich nach absolviertem Test, dass es überhaupt kein Problem gewesen sei. "Es tut gar nicht weh", ist überhaupt der einhellige Tenor.

Höchstens ganz kurz ein wenig unangenehm sei es, räumt dann aber doch ein Lehrer ein, der sich testen ließ: "Weil ich einfach wissen wollte, ob ich negativ bin." Eine junge Frau gibt sich beim Ausgang wortkarger in Bezug auf ihre Testerfahrung: "Ich wollte einfach meinen Teil beitragen."

Mit dem Voranschreiten der Zeit bilden sich auf den Stufen zum Kultursaal mit großen Abständen zwischen den Personen erste kleinere Staus. "Gegen Mittag wird noch mehr los sein, denn dann fahren viele zum Recyclinghof und kommen im Anschluss zum Test", meint der Bürgermeister.

Alles in allem hofft Haid, dass sich bis Sonntagabend bis zu 60 Prozent der Einwohner testen lassen. Bis dahin wird der Bürgermeister noch viele Personen persönlich begrüßt haben und das Abstrich-Team, bestehend aus einem Arzt und zwei diplomierten Krankenpflegern, noch zahlreiche Abstriche vorgenommen haben. Auch nach diesen Abstrichen dürfen sich die Testpersonen jeweils eine persönlichere Betreuung erwarten als in größeren Gemeinden oder Städten. "Wir kontaktieren jede Person telefonisch, auch wenn der Test negativ ausfällt", hält der Birgitzer Bürgermeister fest.