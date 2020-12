Massentests - Bisher 0,3 Prozent in Tirol positiv

76.197 bzw. 11,1 Prozent nahmen bisher teil

In Tirol haben sich am Freitag, dem ersten Tag der Corona-Massentestung, 76.197 Personen testen lassen - das sind 11,1 Prozent aller Testberechtigten. Insgesamt gab es dabei 202 positive Antigen-Testungen. Dies entspricht rund 0,3 Prozent aller durchgeführten Tests, teilte das Land Freitagabend mit.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zeigte sich über die Teilnehmerzahl erfreut. "Wir haben bereits sehr gute Rückmeldungen erhalten, dass die Abläufe vor Ort bestens funktionieren und man vielerorts den gemeinsamen, entschlossenen Kampf gegen das Coronavirus regelrecht spüre. Ich bedanke mich bei allen, die ihren Covid-Status bereits heute überprüfen haben lassen – Sie alle helfen dadurch mit, die Zahl der Corona-Infektionen in Tirol nachhaltig zu senken", meinte der Landeschef. Platter sprach von einem "reibungslosen Ablauf".

Insgesamt 688.680 Personen waren im Bundesland aufgerufen, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Am Freitag waren zunächst 130 Testlokale geöffnet. Am Wochenende kommen auch viele kleinere Gemeinden hinzu - insgesamt werden dann 297 Teststationen in Tirol Tests anbieten.

Pro Stunde sind laut den Verantwortlichen insgesamt 37.000 Abstriche möglich. Über 7.000 Freiwillige helfen im Bundesland bei der Aktion mithelfen. Allein über 4.000 Feuerwehrleute sind an den drei Testtagen im Einsatz.