Massentests - Bisher 156.006 Getestete in Tirol, 0,27 Prozent positiv

22,65 Prozent Beteiligung

In Tirol liegt nach dem zweiten Corona-Massentest-Tag ein weiteres Zwischenergebnis vor: 156.006 Personen ließen sich bisher testen - das sind 22,65 Prozent aller Testberechtigten. 417 Personen wiesen im Bundesland ein positives Antigen-Testergebnis auf. Dies entspreche 0,27 Prozent aller durchgeführten Testungen, informierte das Land am Samstagabend.

Am zweiten Tag suchten 79.795 Menschen die Teststationen auf - davon waren 215 Personen positiv. Im Gegensatz zum Freitag, an dem zunächst nur 130 von 297 Testlokalen geöffnet hatten, standen am Samstag laut Angaben des Landes bereits in drei Viertel der Gemeinden Teststationen für die Bürger bereit. Am Freitag hatten sich 76.197 Tirolerinnen und Tiroler auf Corona testen lassen - unisono war von einer starken Beteiligung die Rede.

Am Samstag hörte man bereits untertags allenthalben von einem deutlich geringeren Zulauf. Der Bürgermeister der zweitgrößten Stadt Tirols, Kufstein, Martin Krumschnabel, gab an, "enttäuscht" zu sein ob des geringeren Andrangs. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zeigte sich weiter insgesamt zufrieden mit der Teilnahme, räumte aber im APA-Gespräch ein, dass die Beteiligung am zweiten Tag "verhaltener als erwartet" war. Als Hauptgrund führte er die schlechten Witterungsverhältnisse an. Letztere waren besonders ausgeprägt in Osttirol der Fall, wo beträchtliche Neuschneemengen zu verzeichnen waren. Dementsprechend blieben dort auch in einigen Gemeinden die Testlokale geschlossen und wurden die Öffnungszeiten auf den Dienstag verlegt bzw. werden Testzeiten noch bekanntgegeben.

Indes teilte das Land mit, dass manche Gemeinden in Tirol ihre Bürger beispielsweise per Straßenname bestimmten Testlokal-Zeiten zugewiesen hatten. Sollten Personen zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit gehabt haben, eine kostenlose Corona-Testung vorzunehmen, könne das Testlokal auch außerhalb des definierten Zeitrahmens innerhalb der Öffnungszeiten besucht werden, wurde betont.

Insgesamt 688.680 Personen waren im Bundesland aufgerufen, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Pro Stunde sind laut den Verantwortlichen insgesamt 37.000 Abstriche möglich. Über 7.000 Freiwillige helfen bei der Aktion "Tirol testet" mit. Allein über 4.000 Feuerwehrleute sind an den drei Testtagen im Einsatz.