Massentests - Bisher 18 positive Tests im Burgenland

Am ersten Tag bis 17.00 Uhr 18.625 Teilnehmer registriert - Bisher 51.024 Anmeldungen

Tag eins der Corona-Massentests im Burgenland: Bis 17.00 Uhr haben sich am Donnerstag 18.625 Personen dem freiwilligen Antigen-Schnelltest unterzogen, gab der Koordinationsstab Coronavirus bekannt. 18 Tests waren positiv, das entspricht 0,1 Prozent der bisher Getesteten. Die Möglichkeit, an der Testung teilzunehmen, besteht im Burgenland noch bis kommenden Dienstag.

Seit dem Anmeldestart am 7. Dezember ließen sich 51.024 Personen für die Massentests registrieren. (Das Burgenland hat rund 278.000 Einwohner, Anm.). Personen, bei denen der Antigen-Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigte, gelten als Verdachtsfall und müssen sich zur Bestätigung ihres Testergebnisses einem PCR-Test unterziehen. Dazu meldet sich die Gesundheitshotline 1450 bei ihnen, und sie erhalten einen Termin für einen PCR-Test bei einer der regulären Teststraßen des Roten Kreuzes.

Auf jeden Fall müssen sich diese Personen bereits ab dem positiven Schnelltest-Ergebnis, das sie ein bis zwei Stunden nach dem Antigen-Schnelltest via SMS/E-Mail erhalten haben, für zehn Tage in Quarantäne begeben, hieß es vom Koordinationsstab. Sie erhalten von der Gesundheitsbehörde einen entsprechenden Quarantänebescheid.

Nur, wenn der nachfolgende PCR-Test negativ ist, ist die Quarantäne aufgehoben. Fällt der PCR-Test positiv aus, gilt die Quarantäne weiter.

Die Möglichkeit zur Testung gibt es in insgesamt 34 Gemeinden: Neben 25 fixen Teststationen kommen zwei Testbusse an insgesamt neun Stationen, die jeweils an einem Tag angefahren werden, zum Einsatz. Die Anmeldung ist noch bis zum Ende der Testaktion, bis einschließlich 15. Dezember, möglich und erfolgt über das Internet auf der vom Bund bereitgestellten Internetseite www.oesterreich-testet.at.

Nähere Informationen rund um die Massentests sind auf der Internetseite www.burgenland.at/coronatest zu finden. Außerdem hat das Land Burgenland unter der Telefonnummer 057 600 1035 (8.00 bis 20.00 Uhr) eine eigene Hotline für Fragen rund um die Massentests eingerichtet.