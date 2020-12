Massentests - Bisher gut 27.000 vorweihnachtliche Tests in Steiermark

Montag bis Mittwoch 11.00 Uhr ließen sich exakt 27.248 Steirerinnen und Steirer testen - 199 positive Fälle

In den Tagen vor Weihnachten werden in der Steiermark noch kostenlose Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus an sechs Standorten angeboten. Von Montag bis Mittwoch 11.00 Uhr haben 27.248 Personen das Angebot wahrgenommen, hieß es seitens des Landes. 199 davon waren positiv, was erstaunlich sei, denn mit mehr als 0,73 Prozent ist die Quote der positiven Fälle fast doppelt so hoch wie bei den bisherigen steirischen Massentests.

Einsatzleiter Harald Eitner sagte zur APA, dass sich am Montag und Dienstag zusammen mehr als 24.000 Menschen haben testen lassen, über 15.000 davon allein am Dienstag. Augenzeugenberichten zufolge verhalten sich die wartenden Menschen bei der Grazer Messe allesamt diszipliniert, obwohl die Wartezeit ohne Termin oftmals eine Stunde und mehr betrug. Am Mittwoch waren an allen Standorten noch Abstriche bis 18.00 Uhr geplant.