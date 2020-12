Massentests - Bisher nur 13 Prozent in Oberösterreich angemeldet

Appelle aus allen Richtungen - FPÖ sieht "sündteure PR-Beruhigungspille"

Die Anmeldung zu den am Freitag beginnenden Massentests in Oberösterreich laufen schleppend. Bis Donnerstag, 16.00 Uhr, haben sich 157.400 von 1,21 Millionen infrage kommenden Bürgern angemeldet, das sind ca. 13 Prozent. Zum Vergleich: An den Tests für Mitarbeiter des Bildungsbereichs hatten zwei Drittel des Schul- und Kindergartenpersonals teilgenommen. Von ihnen waren 53 (0,21 Prozent) auch beim nachfolgenden PCR-Test positiv.

Nachdem LH Thomas Stelzer und LHStv. Christine Haberlander (beide ÖVP) bereits zu Wochenbeginn die Werbetrommel für die Tests gerührt hatten, tat dies am Donnerstag auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Er appellierte an alle, teilzunehmen. In Linz stehen 75 Teststraßen an elf Standorten zur Verfügung. Im Volkshaus Dornach-Auhof sowie im Volkshaus Harbach in Urfahr sind allerdings kaum mehr freie Termine vorhanden. Man wird daher gebeten, die beiden Großstandorte Design Center und TipsArena zu nutzen, wo noch genügend Plätze frei sind. Im restlichen Bundesland ist das Testen sehr dezentral organisiert. Insgesamt werden an 150 Standorten knapp 600 Teststraßen zur Verfügung stehen.

Auch das Integrationsressort des Landes hat in Kooperation u.a. mit migrantischen Vereinen, Grundversorgungsquartieren und dem Österreichischen Integrationsfonds eine Informationsoffensive für die Massentests gestartet. So erhielten mehr als 3.600 Einzelpersonen und Multiplikatoren mehrsprachige Informationen via SMS, manche Vereine rufen auch in sozialen Medien oder über Messagerdienste dazu auf, sich testen zu lassen, berichtete Landesrat Stefan Kaineder (Grüne). Ein Appell kam auch von der Katholischen Aktion Oberösterreich: Die Beteiligung sei "Ehrensache", so Präsidentin Maria Hasibeder.

Für FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr sind die Massentests hingegen "eine sündteure PR-Beruhigungspille der Bundesregierung, deren Kosten-Nutzen-Rechnung in keiner Relation stehen". Nach einer "völlig gescheiterten Anmeldeform" werde nun durch die vielen falsch positiven Tests in anderen Bundesländern "der nächste Fehlschlag ersichtlich".

Die Massentests von 11. bis 14. Dezember sind kostenlos. Das Angebot richtet sich an alle über sechs Jahre, die in Oberösterreich einen Haupt- oder Nebenwohnsitz haben, oder sich aus Arbeits- und Studiengründen im Bundesland aufhalten. Die Anmeldung erfolgt über https://österreich-testet.at. Da die Stadt Linz auf ihr eigenes IT-System setzt und nicht auf jenes des Bundes, erfolgt die Anmeldung für die Landeshauptstadt über deren Website (www.linz.at/massentest). Wer bei der Anmeldung technische Probleme hat oder über keinen Internet-Zugang verfügt, kann auch direkt zur Teststation kommen und das Anmeldeformular an Ort und Stelle ausfüllen. Die Online-Anmeldung darf aber auch von einer Vertrauensperson durchgeführt werden.