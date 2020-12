Massentests - Burgenlands ÖVP kritisiert Organisation im Bundesland

Landtagsabgeordneter Handig: Land lässt Gemeinden mit Verantwortung allein

Die burgenländische ÖVP hat am Samstag die Organisation der Massentests im Bundesland kritisiert. So seien im Bezirk Neusiedl für beinahe 60.000 Bewohner lediglich fünf Teststationen vorgesehen, meinte LAbg. Gerald Handig per Aussendung. Die Auswahlkriterien für die 25 Gemeinden, in denen die Standorte eingerichtet werden sollen, seien zudem nicht transparent. Das Land verunsichere die Gemeinden und lasse sie mit der organisatorischen Verantwortung alleine, so Handig.

Auch an den geplanten Testbussen, die neun weitere Gemeinden an einem der zwei Wochenendtage besuchen sollen, ließ Handig kein gutes Haar: Die tägliche Testkapazität eines Busses liege mit 440 Testungen zu niedrig. "Ich kann aus dieser dilettantischen Vorgangsweise nur schließen, dass dadurch im Burgenland die Anzahl der teilnehmenden Burgenländer absichtlich gering gehalten werden soll, um danach wiederum der Bundesregierung den schwarzen Peter für die geringe Beteiligung zuzuschieben", sagte der Politiker.