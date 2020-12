Massentests - Doskozil: Ohne Bundes-Versäumnisse höhere Beteiligung

Weitere zielgerichtete Gratistests im Burgenland angekündigt - Landeshauptmann dankt allen an der Durchführung Beteiligten - Bei Impfungen Freiwilligkeit im Vordergrund

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Dienstag allen Beteiligten gedankt, die im Burgenland durch ihren Einsatz zum Gelingen der Massentests beigetragen hätten. Dabei übte er erneut Kritik in Richtung Bundesebene: "Ohne die Versäumnisse des Bundes wäre die Beteiligung im Burgenland und auch in ganz Österreich bestimmt höher gewesen", stellte der Landeshauptmann in einer Aussendung fest.

Bis Dienstagmittag hatten sich im Burgenland alles in allem 77.525 Personen bzw. 28,2 Prozent an den Massentests beteiligt. Der Landeshauptmann kritisierte erneut die "mangelnde Kommunikation des Bundes mit den Ländern" im Vorfeld der Testungen. An den Bund stelle sich jetzt auch die Frage: "Was passiert mit den Ergebnissen der Massentests und wo bleibt eine bundesweite Gesamtstrategie für Testungen?"

Diese Frage stelle sich auch mit Blick auf die Slowakei, wo trotz der Massentests ein neuer Lockdown beschlossen worden sei. Für das Burgenland kündigte Doskozil weitere, zielgerichtete Gratistests an. Was die Impfungen betrifft, sehe er "Freiwilligkeit und Aufklärung im Vordergrund", so der Landeshauptmann. Wichtig wäre auch hier "eine professionelle Vorbereitung und einheitliche Information durch die Bundesregierung".

Von den insgesamt bisher 77.525 Teilnehmern im Burgenland entfielen 69.325 auf die Testungen der breiten Bevölkerung, 6.868 nahmen an den Testungen des pädagogischen Personals teil und 1.348 Personen waren bei den Testungen der Polizei. Insgesamt waren 120 Antigen-Schnelltests (0,15 Prozent) positiv.

"Ich danke allen Burgenländerinnen und Burgenländern, die dem Aufruf zur Testung gefolgt sind. Immerhin konnten dadurch 120 symptomfreie Infizierte gefunden werden, die sonst das Virus wahrscheinlich weiterverbreitet hätten", so der Landeshauptmann. Großes Lob und großen Dank spende er auch allen, die sich bei der Vorbereitung und Durchführung der Aktion beteiligt hätten: den Mitarbeitern des Landes, den Gemeinden und ihren Mitarbeitern, dem medizinischen Personal, den Kräften des Österreichischen Bundesheeres sowie der Blaulicht- und Einsatzorganisationen. Insgesamt waren rund 700 Kräfte im Einsatz, um die Testungen zu bewerkstelligen.

Die jetzt durchgeführten Massentests seien eine Momentaufnahme. "Daher wird das Burgenland weitere Gratistests organisieren. Das betrifft jene Bereiche, in denen es dringend notwendig ist - wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Personen über 60 Jahren", erläuterte Doskozil. Was die Impfungen betrifft, müsse alles getan werden, damit sich möglichst viele Menschen an der Impfaktion beteiligen. Der Landeshauptmann spricht sich gegen eine Impflicht aus und sieht "Freiwilligkeit und Aufklärung im Vordergrund".