Massentests - Einmal "kurz und schmerzlos" in Zwettl

Kaum Wartezeiten in Waldviertler Bezirkshauptstadt - Untersuchung wurde so zum Fall von zehn Minuten

Sozusagen freie Fahrt hat an den Corona-Teststraßen in der Waldviertler Bezirkshauptstadt Zwettl am frühen Samstagnachmittag geherrscht. Die angepeilte Untersuchung wurde so inklusive minimaler Wartezeit zum Fall von zehn Minuten. "Kurz und schmerzlos", kündigte die in der örtlichen Volksschule für die Probenentnahme zuständige Frau vor dem Test an. Die Prognose traf teilweise zu - ein leichtes Ziehen in der Nase gab es dann doch.

Die Anmeldung für die Antigen-Untersuchung erfolgte bereits am Ende der Vorwoche online. Das entsprechende Zeitfenster für das Erscheinen am Testort - samstags von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr - wurde schließlich am vergangenen Mittwoch über den Postweg zugestellt. Eine exakte Einhaltung wurde empfohlen, "um Warteschlangen und Menschenansammlungen zu vermeiden", wie es in dem Schreiben der Stadtgemeinde hieß.

Geboten wurden in und um die Bezirkshauptstadt an sechs Standorten in Summe zehn Teststraßen. In jener in der Volksschule standen am Samstag zwei Spuren zur Verfügung, die Einweisung erfolgte durch ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Nach einem kurzen Zwischenstopp am Registrierungsschalter ging es sogleich auf ins Geschehen.

In einem separaten Raum wartete die mit der Probenentnahme beauftragte Frau in Schutzausrüstung. Ihr unterstützend zur Seite standen drei weitere Feuerwehrmänner. Getestet wurde gerade eine fünfköpfige Familie. "Jeden Tag bräuchte ich das nicht haben", betonte ein Mitglied nach der Untersuchung. Generell wurde die Probenentnahme aber lediglich als leicht kitzelig beschrieben.

Augenblicke später hieß es dann Platz nehmen am "heißen Stuhl". Rasch wurden ein paar Worte mit der Zuständigen gewechselt, ehe man sich versah, war's auch schon wieder vorbei. Was am Weg zum Ausgang blieb, war ein leichtes Ziehen in der Nase und ein QR-Code auf einem Zettel in der Hand. Dank diesem Papier konnte rund eine Stunde nach der Testung das Ergebnis online abgerufen werden.