Massentests - Etwa 360.000 Anmeldungen in Niederösterreich

Entspricht rund 23,5 Prozent der Berechtigten - Verzögerungen bei Infoschreiben-Zustellung in Krems

Für die Corona-Massentests am kommenden Wochenende haben sich in Niederösterreich bis Donnerstagvormittag etwa 360.000 Personen angemeldet. Bei 1,530.000 Berechtigten entspricht dies einer Quote von rund 23,5 Prozent. "Machen Sie mit, retten Sie Menschenleben", betonte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und gab damit einen erneuten Teilnahmeaufruf ab. Unterstützung bekam er dabei von zahlreichen Prominenten.

Um an einer der etwa 1.000 Teststraßen im Bundesland untersucht zu werden, sei grundsätzlich keine Online-Voranmeldung unter www.testung.at notwendig, betonte Pernkopf - sie spare allerdings "Zeit vor Ort". Neben dem ÖVP-Politiker appellierten am Donnerstag auch zahlreiche bekannte Gesichter an die Niederösterreicher. So gaben etwa Ex-Fußballer Toni Pfeffer, Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl oder Schauspielerin Kristina Sprenger ein Test-Bekenntnis ab.

Begleitet werden die Flächentests in Niederösterreich grundsätzlich von Infoschreiben der Gemeinden, in denen Berechtigten ein Zeitkorridor angeboten wird. In Krems kam es nun zu Problemen bei der Zustellung dieser Briefe, wie der Magistrat in einer Aussendung berichtete. Die Schriftstücke seien am vergangenen Freitag der Post zur Verteilung übergeben worden und würden voraussichtlich am (heutigen) Donnerstag zugestellt. "Wir bitten die Kremserinnen und Kremser um Geduld und Verständnis für Probleme, die außerhalb des Magistrats-Wirkungsbereich liegen", hieß es.

Die Verzögerungen bei der Zustellung hätten bei den Bürgern bereits zu Verunsicherungen geführt. Die Stadt beruhigte und hielt fest: "Bitte haben Sie Geduld und melden Sie sich zur Testung an, sobald Sie das Schreiben erhalten haben."

Bereits am (heutigen) Donnerstag und am (morgigen) Freitag gehen in Krems die Wachauer Antikörpertests in die dritte Runde. Aufgerufen sind rund 150 Personen, wie der ORF Niederösterreich berichtete. Alle Studienteilnehmer waren im Frühjahr an Covid-19 erkrankt. Nun soll erneut der aktuelle Immunitätsstatus überprüft werden.