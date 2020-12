Massentests - Etwa 70 Prozent der positiven Resultate in NÖ bestätigt

142 von 469 stellten sich bei der PCR-Überprüfung bisher als negativ heraus

Von den in Niederösterreich am Wochenende im Rahmen der Corona-Massentests verzeichneten positiven Ergebnissen sind mit Stand Montagvormittag 69,72 Prozent durch PCR-Nachuntersuchungen bestätigt worden. Wie LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung mitteilten, sind vorerst 469 Befunde eingelangt. 327 erwiesen sich als positiv, 142 waren negativ und widerlegten somit das ursprüngliche Resultat.