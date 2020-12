Massentests - Fast 1.800 Rotkreuz-Mitarbeiter in NÖ im Einsatz

Etwa 1.500 alleine bei Probenabnahme im Dienst

Bei den Samstagfrüh in Niederösterreich angelaufenen Corona-Massentests sind in Summe 1.783 Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Einsatz gestanden. Exakt 1.478 waren nach Angaben in einer Aussendung an 817 Teststraßen im Bundesland bei der Probenabnahme im Dienst. "Sie zählen zu den Heldinnen und Helden, die uns helfen, diese Pandemie in den Griff zu bekommen", hielten Landespräsident Josef Schmoll und Landesrettungskommandant Werner Kraut fest.

Die bei der Probenabnahme involvierten Mitglieder setzten sich aus Sanitätern und anderen zugelassenen Berufsgruppen wie beispielsweise diplomiertem Pflegepersonal zusammen. Weitere Tätigkeitsfelder lagen in der Koordinierung und Unterstützung der Tests. Auch am (morgigen) Sonntag soll eine ähnliche Größenordnung an Rotkreuz-Mitarbeitern zum organisatorischen Gelingen der niederösterreichischen Flächenuntersuchungen beitragen.