Massentests - Fast 23.000 Burgenländer elektronisch angemeldet

Untersuchungen finden in 34 Gemeinden statt

Im Burgenland ist die Anmeldung zu den Corona-Massentests laut Landesmedienservice "unter großer Beteiligung angelaufen". Bis Dienstag, 8.00 Uhr, hätten sich bereits fast 23.000 Landsleute auf www.oesterreich-testet.at registriert. Exakt waren es zu diesem Zeitpunkt 22.794. Im Bundesland wird von Donnerstag bis Dienstag kommender Woche (10. bis 15. Dezember) getestet. Die Anmeldung läuft seit Montag.

Die Möglichkeit zur Untersuchung wird es in 34 burgenländischen Gemeinden geben. Es werden 25 fixe Teststationen eingerichtet. Außerdem werden zwei Testbusse an neun Stationen, die jeweils an einem Tag angefahren werden, zum Einsatz kommen. Anmeldungen sind bis 15. Dezember möglich.

Informationen rund um die Massentests gibt es auf der Internetseite www.burgenland.at/coronatest. Außerdem hat das Land Burgenland unter Tel.: 057 600 1035 (8.00 bis 20.00 Uhr) eine Hotline für Fragen eingerichtet.