Massentests - Fehlerhafte Testkits in Klagenfurt entdeckt

Stoppel auf Teströhrchen machten Probleme

Bei den Massentests sind am Freitag in der Teststation Minimundus in Klagenfurt 15 fehlerhafte Testkits entdeckt worden. Konkret machten die Stoppel auf den Teströhrchen Probleme, ein Einträufeln war nicht möglich, hieß es in einer Information des Krisenstabs im Innenministerium. Betroffen waren Antigentests namens "Clinitest" der Firma Siemens. Die Stoppel sollen nun vorab überprüft werden.

"Es kommt immer wieder vor, dass ein Test nicht auswertbar ist", sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst. Das könne verschiedene Gründe haben. "Die Leute werden dann informiert und können einen neuen Test machen." Zum konkreten Fall konnte Kurath aber nichts sagen.