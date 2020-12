Massentests: Fehlerhaftes Inserat 2 - "Land gab Termin bekannt"

Bundeskanzleramt: Zusätzlicher Tag "wird in künftigen Inseraten berücksichtigt"

Nachdem am Freitag ein Inserat in österreichischen Tageszeitungen erschienen war, in dem der Termin für die Massentests in Kärnten nur für zwei anstatt wie geplant für drei Tage angekündigt war, hat das Bundeskanzleramt auf den Fehler reagiert: "Das Land Kärnten hat zu Beginn bekannt gegeben, dass es die Massentests am 12. und 13. Dezember durchführt. Darauf wurden dann die Kampagnenpläne von 'Schau auf mich, schau auf dich' abgestellt", hieß es in einem knappen Statement.

In der Zwischenzeit habe Kärnten den Zeitraum abgeändert. "Der zusätzliche Tag wird in künftigen Inseraten berücksichtigt", hieß es am Freitag. Tatsächlich hatte das Land Kärnten am Mittwoch, dem 25. November, angekündigt, die Massentests für die gesamte Bevölkerung am 12. und 13. Dezember durchzuführen. Doch schon vorigen Samstag, als medizinisches Personal für die Massentests gesucht wurde, war von offizieller Seite von dem dreitägigen Zeitraum von 11. bis 13. Dezember die Rede.