Massentests - Fehlerhaftes Inserat in österreichischen Tageszeitungen

Für Kärnten wurden nur zwei anstatt drei Test-Tage angekündigt

Ein fehlerhaftes Inserat der Kampagne "Schau auf dich, schau auf mich", mit dem auf die Corona-Massentests in ganz Österreich aufmerksam gemacht wird, ist am Freitag in zahlreichen österreichischen Tageszeitungen erschienen. Die Test-Termine für Kärnten wurden darin mit 12. und 13. Dezember angegeben. Die Information, dass in dem Bundesland auch schon am Freitag, dem 11. Dezember, getestet wird, fehlt jedoch.

Andreas Schäfermeier, der Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), sparte auf Twitter nicht mit Kritik: Mit Verweis auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) meinte er, die Nerven würden wohl blank liegen.

Seitens der Bundesregierung gab es noch keine Stellungnahme.

