Massentests - Für die Mitarbeiter des Innenministeriums gestartet

Ressortchef ließ sich ebenfalls testen - BILD

Alle 39.000 Mitarbeiter des Innenministeriums sind seit dem heutigen Montag aufgerufen gewesen, sich freiwillig testen zu lassen. Bis Mittag wurden insgesamt 4.864 Angehörige der Exekutive bzw. der Verwaltung getestet, unter ihnen auch Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP).

"Wir nehmen auch hier eine Vorreiterrolle ein und stehen damit an vorderster Front im Kampf gegen das Corona-Virus. Dieses freiwillige Angebot soll den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit geben und eine weitere Ausbreitung der Erkrankung innerhalb des Innenressorts und darüber hinaus verhindern", sagte Nehammer. Gerade die kommenden Tage müssten genutzt werden, um wieder einen weiteren Schritt im Kampf gegen das Virus zu gewinnen

In jedem Bundesland wurden Test-Straßen eingerichtet. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich an Dienststellen des Roten Kreuzes und in ausgewählten Amtsgebäuden der Zentralstelle testen zu lassen. Die BMI-Massentestungen finden zwischen 7. und 10. Dezember 2020 sowie 14. und 18. Dezember 2020 statt. Es wurden hierfür insgesamt 86.000 Antigen-Tests angeschafft, die in zwei Tranchen (38.000, 48.000) verteilt werden. Die Testungen erfolgen anonym und auf freiwilliger Basis. Ist ein Antigen-Schnelltest positiv, wird vor Ort umgehend ein PCR-Test durchgeführt. Hierfür sind vorerst 1.500 PCR-Testkits angeschafft worden.