Massentests - Für Platter Beteiligung "verhaltener als erwartet"

Am Samstag - Landeshauptmann sah Schlechtwetter als Hauptgrund, aber: "Bin zufrieden"

Den im Vergleich zum Freitag bisher doch deutlich verhalteneren Zulauf zu den Tiroler Corona-Massentest-Stationen am Samstag hat auch die Spitze der Landespolitik registriert. Die Teilnahme sei am Samstag "verhaltener als erwartet", räumte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) im APA-Gespräch ein. Platter sah das Schlechtwetter als Hauptgrund, weshalb die Landsleute nicht in dem erhofften Ausmaß zu den Testlokalen strömten.

Insbesondere gelte dies für Osttirol, wo man aufgrund der massiven Niederschläge mit Stromausfällen in einigen Gemeinden zu kämpfen habe und Kommunen erst am Dienstag ihre Testlokale öffnen werden. Aber der Landeschef zeigte sich weiterhin "zufrieden" mit der Teilnahme der Bevölkerung an den bisherigen zwei Testtagen. Und appellierte gleichzeitig an die Tiroler, am Sonntag noch von der Testmöglichkeit ausreichend Gebrauch zu machen.

Auf Prozentspiele hinsichtlich der Beteiligung an der Massentestung wollte sich Platter weiter nicht einlassen: "Jeder, der hingeht und sich testen lässt, ist ein Erfolg". So könne man bereits jetzt hunderte asymptomatische Bürger identifizieren, die in weiterer Folge womöglich tausende weitere anstecken würden. "Das ist ein Erfolg, denn so können die Infektionsketten durchbrochen werden", so der Landeschef, der einmal mehr von einem reibungslosen Ablauf der Tests in organisatorischer Hinsicht sprach.

Generell habe es durch den nunmehr zu Ende gehenden harten Lockdown einen "deutlichen Trend nach unten" bei den Infektionszahlen gegeben. Dieser Trend werde durch den Massentest noch einmal verstärkt. Aufpassen müsse man aber, dass man diese Erfolge nun nicht verspiele - etwa durch "Laxheit" an den Weihnachtsfeiertagen. Auch nunmehr negativ Getestete hätten "keinen Freibrief" verhalten, sondern müssten sich weiter an die Regeln halten.

Hinsichtlich einer möglichen zweiten Massentest-Runde in der Form zu einem etwas späteren Zeitpunkt wollte sich Platter nicht festlegen. Es gehe nun darum, insgesamt eine Strategie zu entwickeln, mit Hilfe dererer man permanent Testungen machen bzw. entsprechende Angebote legen könne. Ihm gehe es darum, dass man auch weiter "so viel wie möglich testen" könne.