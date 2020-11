Massentests - Gespräche 2 - Vorarlberg und Steiermark zuversichtlich

Pensionistenverband fordert auch nicht digitalen Zugang - FPÖ will vor allem alte Menschen testen

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) wollte den Gesprächen nicht vorgreifen, doch grundsätzlich sehe man Massentests als ein "positives, mögliches Werkzeug", um Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie andere Betriebe sicher öffnen zu können und "damit schlussendlich möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern". Vor der Umsetzung seien noch Abstimmungen und Vorbereitungen notwendig, was in den Gesprächen unter anderem auch diskutiert werden soll.

Das Land Vorarlberg begrüßt die Durchführung von Corona-Massentests. Sie seien eine "Chance, um eine Bestandsaufnahme über das aktive Infektionsgeschehen im Land zu bekommen und dieses besser einzudämmen", hieß es am Montag auf APA-Anfrage aus dem Büro von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Im Land seien bereits operative Vorbereitungen zu den Massentests aufgenommen worden. Die Details freilich seien zunächst am Abend in der Videokonferenz zu besprechen.

Wallner will morgen, Dienstag, zu einem ersten Abstimmungstreffen mit "den wesentlichen Akteuren" - Bundesheer, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Gemeindeverband, Landeswarnzentrale, Polizei und Bildungsdirektion - zusammenkommen. Zudem habe sich der Landeshauptmann am Montagvormittag persönlich bei seinem Südtiroler Amtskollegen Arno Kompatscher hinsichtlich der Massentestungen in der autonomen Provinz erkundigt.

Auch der SPÖ-Pensionistenverband äußerte sich zu den Massentests: "Corona hat gezeigt, wie wichtig in Zeiten einer Pandemie die Digitalisierung ist, vor allem im Bereich der Kommunikation", merkte Generalsekretär Andreas Wohlmuth an. Zwar hätten die Älteren stark aufgeholt, dennoch gebe es Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Computer, kein Tablet und auch kein Smartphone hätten. "Trotzdem muss sichergestellt sein, dass eine Teilnahme an den angekündigten Massentest auch ohne diese digitalen Zugänge gewährleistet ist", so Wohlmuth.

Die vor dem Wochenende vom Kanzler angekündigten Corona-Massentests versinken im Chaos. "Solche Tests, die im übrigen freiwillig sein müssen, funktionieren nur, wenn die Vorbereitung professionell abläuft. Hier müssen Bund, Länder, Bezirke und Gemeinden an einem Strang ziehen. Anstatt das Projekt solide vorzubereiten, schert die Marketing-Maschinerie der ÖVP aber bei erstbester Gelegenheit auf und flutet mit einem unausgegorenen Vorschlag die Medien", kritisiert FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer. Erst heute – so ist den Medien zu entnehmen – werden Kanzler und Sozialminister in einer Videokonferenz die Länder über die Testpläne informieren.

Für FPÖ-Obmann Norbert Hofer ist die prioritäre Testung von Pädagogen und Polizisten der falsche Ansatz. Die Corona-Statistiken zeigten, dass in erster Linie alte Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion versterben, meinte er in einer Aussendung. Viele infizierten sich in Alten- und Pflegewohnheimen: "Personal und Bewohner müssen daher am Beginn einer groß angelegten Test-Strategie stehen. Das dient auch dazu, um in diesen Heimen weiterhin Besuche und damit die persönliche Zuwendung durch Angehörige zu ermöglichen."