Massentests - Großer Andrang und mehr Kapazitäten in der Steiermark

Termine waren früh vergeben - Testangebot wird nun erweitert - Zusätzliche Teststraßen und weiterer Standort in Leibnitz

Drei Tage vor Weihnachten werden an mehreren steirischen Standorten noch kostenlose Corona-Massentests für die Bevölkerung angeboten. Der Andrang zu den Terminen war im Vorfeld groß, daher kamen Montagfrüh viele auch ohne Termin direkt zu den Standorten in Bruck/Mur, Liezen, Gleisdorf, Judenburg und Graz zur Messehalle. Bei letzterer hatte sich am Vormittag bei einem Lokalaugenschein eine mehr als 100 Meter lange Warteschlange mit etwa 100 Testwilligen gebildet.

An allen Standorten galten ursprünglich die Öffnungszeiten: Montag und Dienstag jeweils von 8.00 bis 20.00 Uhr sowie am 23. Dezember von 8.00 bis 13.00 Uhr. Wegen der hohen Nachfrage wurden nun aber die Testzeiten am Mittwoch bis 18.00 Uhr ausgedehnt. Weiters wird ab Dienstag auch die Stadtgemeinde Leibnitz gemeinsam mit der Gemeinde Wagna im Schulzentrum Leibnitz einen zusätzlichen Standort mit zwei Testspuren betreiben.

An den anderen fünf Standorten wurden vom Bundesheer auch zusätzliche Teststraßen eingerichtet, um den Andrang zu bewältigen. In Graz stehen nun am Messegelände sechs Teststraßen, im oststeirischen Gleisdorf vier und in Liezen und Bruck jeweils drei zur Verfügung. Der Standort Judenburg bleibe bei den derzeit zwei Testspuren, hieß es in der Aussendung des Landes Steiermark.

Die Anmeldung erfolgte über das Anmeldetool des Bundes unter dem Link https://oesterreich-testet.at/#/registration/start. Eine telefonische Anmeldung zur Testung war diesmal nicht vorgesehen, jedoch bestand und besteht die Möglichkeit, auch ohne Anmeldung an einen der Standorte zur Testung zu kommen.

"Aufgrund der starken Nachfrage und um so vielen Steirerinnen und Steirern wie möglich vor den Weihnachtsfeiertagen eine Testung zu ermöglichen, ist es gelungen das Serviceangebot zur kostenfreien Testung nun kurzfristig auszubauen", ließen Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) und Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) wissen und bedankten sich bei den beteiligten Organisationen sowie den Helferinnen und Helfern für den Einsatz.