Massentests - "Großmacht Feuerwehr" in Niederösterreich gefordert

6.000 Mitglieder werden am Wochenende im Einsatz stehen - Schlüsselrolle bereits im Vorfeld - BILD

Die Feuerwehren im Bundesland wollen maßgeblich zum logistischen und organisatorischen Gelingen der Corona-Massentests am Samstag und Sonntag in Niederösterreich beitragen. 6.000 Mitglieder werden nach Angaben des Landeskommandos vom Donnerstag im Einsatz stehen und damit für das personell größte Unterfangen seit dem Hochwasser an der Donau im Jahr 2013 sorgen. Landeskommandant Dietmar Fahrafellner sprach in diesem Zusammenhang von einer Großmacht.

Bereits im Vorfeld der Flächenuntersuchungen kam den Feuerwehren eine Schlüsselrolle zu. Am Stützpunkt des NÖ Landesverbandes wurden tagelang hunderte Lkw-Paletten mit medizinischer Schutzausrüstung für 1,2 Millionen Tests entladen, zu unzähligen Einzelpaketen verarbeitet und in die 573 Gemeinden transportiert.

Alleine in Klosterneuburg (Bezirk Tulln), der mit 30.000 Einwohnern drittgrößten Stadt Niederösterreichs, werden am Wochenende 250 Feuerwehrmitglieder gefordert sein - etwa die Hälfte des gesamten Mannschaftsstandes. Zur Testung stehen 17 Straßen an vier Standorten zur Verfügung.

Deutlich definiert sind die Aufgaben an den Teststraßen. Dazu zählen neben dem Ordnerdienst und dem Nachschub benötigter Materialien auch die technische Unterstützung sowie Auswertung und Dokumentation der Resultate. Jedes Feuerwehrmitglied wird zuvor selbst getestet, zudem muss Schutzausrüstung getragen werden.

"Die NÖ Feuerwehren sind eine Großmacht, wenn es darum geht, innerhalb kürzester Zeit hohe personelle und technische Schlagkraft zu beweisen", befand Fahrafellner. Nachsatz: "Das kann sonst niemand in Österreich."