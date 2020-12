Massentests - Guter Andrang zum Auftakt in der Stadt Salzburg

Vor dem Testzentrum im Kongresshaus bildeten sich zwei lange Schlangen - BILD

Der erste der beiden Tage für die Corona-Massentests in der Stadt Salzburg hat am Freitag mit einem für die Einsatzkräfte erfreulich starken Andrang begonnen. Gegen 9.30 Uhr - eineinhalb Stunden nach Öffnung der Teststraßen - waren laut Auskunft eines Sprechers der Stadt bereits 2.102 Personen getestet worden. 13 Antigentests fielen dabei positiv aus, das entspricht einer Quote von rund 0,6 Prozent. Die Ergebnisse müssen aber noch von einem PCR-Test bestätigt werden.

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) zeigte sich in einer ersten Reaktion erfreut über das Interesse in der Bevölkerung. "Aber wir wissen, dass wir das nicht auf beide Tage hochrechnen können", sagte er. "Sehr viele Menschen kommen in der Früh, im Laufe des Tages wird sich das gut verteilen." Die Wartezeiten seien nicht allzu groß. "Es geht zügig und rasch."

Während es in den beiden Testzentren am Flughafen und im Messezentrum aufgrund der deutlich höheren Kapazitäten so gut wie keine Verzögerungen gab, bildeten sich vor dem dritten Testzentrum, dem Kongresshaus in der Innenstadt, zwei Warteschlangen. Gegen 10.15 Uhr warteten etwa rund 150 Menschen auf den Einlass. Auf der Homepage der Stadt wurde darum empfohlen, nach Möglichkeit zu einer der anderen beiden Teststationen zu fahren.

"Wir sehen, dass das Angebot sehr gut angenommen wird", zeigte sich auch Einsatzleiter Michael Haybäck über Besuch und Organisation zufrieden. "Es zeigt, dass nicht nur Ge- und Verbote, sondern auch Überzeugungsarbeit etwas bringen." Die Leute hätten sich im Vorfeld gut informiert. "Nahezu jeder hat einen Ausweis dabei." Die Mehrzahl der Menschen brachte auch das vorgesehene Datenblatt samt Einwilligungserklärung ausgefüllt zu den Tests mit.

Bei einem APA-Lokalaugenschein lobten alle befragten Personen die Organisation und die unkomplizierte Abwicklung. "Nur der Abstrich mit dem Staberl war für einige Sekunden nicht sehr angenehm, aber das war es auch schon", erklärte eine Pensionistin nach ihrem Test. Die Teilnahme war für sie dabei eine Selbstverständlichkeit. "Wenn es die Möglichkeit schon gibt, muss man sie nutzen." Getestet wird in der Stadt Salzburg am Freitag und Samstag jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Es ist keine Anmeldung nötig. Einen TV-Bericht vom Donnerstagabend, wonach sich am Freitag Bewohner mit ungeraden und am Samstag Bewohner mit geraden Hausnummern testen lassen können, wies Bürgermeister Preuner gestern auf Facebook als falsch zurück. Es gebe für die Teilnahme keinerlei Einschränkungen. "Jeder kann und soll testen können. Wir werden niemanden abweisen." Die im Vorfeld kommunizierte Hausnummernregelung dürfte ursprünglich wohl nur als Orientierung gedacht gewesen sein.

In den drei Testzentren der Stadt können zeitgleich 210 Personen getestet werden. Damit könne man in Summe an beiden Tagen Abstriche bei theoretisch 100.000 Bewohnern machen.