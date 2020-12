Massentests - "Herkulesaufgabe" für Bundesheer in Kärnten

13.000 Personen aus dem Bildungsbereich können sich für Test am Wochenende anmelden - 500 Soldaten an acht Teststationen im Bundesland im Einsatz

Das Bundesheer in Kärnten rüstet sich für die Massentests für Personen aus dem Bildungsbereich, die am kommenden Samstag und Sonntag über die Bühne gehen. Wie die Verantwortlichen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz sagten, werden 500 Soldaten an acht Teststationen in Klagenfurt, Villach, Spittal an der Drau, Bleiburg und Wolfsberg im Einsatz stehen. Insgesamt haben 13.000 Personen die Möglichkeit, sich jeweils in der Zeit von 8.00 bis 19.00 Uhr testen zu lassen.

"Unbestritten ist das für die Einsatzorganisationen, die Behörden und das Land eine Herkulesaufgabe", betonte der Kärntner Militärkommandant Walter Gitschthaler. Er zeigte sich erleichtert darüber, dass das Anmeldesystem über das Internet nun funktioniere: "Das erleichtert die Aufgabe immens." Am gestrigen Dienstag wurden insgesamt 14.000 Testkits schon kärntenweit verteilt. Wie Bildungsdirektor Robert Klinglmair mitteilte, wurde am Vormittag ein Schreiben an die Schulen versendet, in dem das Personal aufgerufen wurde, sich anzumelden. Und zwar seien das "alle, die die Schulen betreten": Elementarpädagogen und Lehrer aus Volksschulen, Mittelschulen und der Oberstufe ebenso, wie Musiklehrer, Pädagogen aus Fachberufsschulen sowie Verwaltungs- und Reinigungspersonal.

Klinglmair verwies auf eine Blitzumfrage der Lehrergewerkschaft, laut der sich 75 bis 80 Prozent der Pädagogen testen lassen möchten. "Ich erwarte, dass sich etwa zwei Drittel aller Personen testen lassen werden", sagte der Bildungsdirektor. Allerdings sei das Wetter noch ein Unsicherheitsfaktor, immerhin wurden für das Wochenende starke Schneefälle vor allem in Oberkärnten vorhergesagt.

Gibt es bei den Massentests am Wochenende ein positives Ergebnis, so wird die Personen darüber informiert, es wird die Quarantäne verhängt und ein PCR-Test angeordnet. "Eine Lehrperson ist dann verpflichtet, in so einem Fall den Schulleiter zu informieren. Gibt es an dann Ausfälle, werden wir diese - etwa mit einem eigenen Personalpool aus Studierenden - decken", so Klinglmair - schließlich sei ja mit Montag ein schrittweises Öffnen der Schulen geplant. Mit Verweis auf Massentests in anderen Ländern rechnet Klinglmair damit, dass etwa ein Prozent der Tests positiv ausfallen wird.

Bei den ersten Massentests am Wochenende lege man größten Wert auf die Sicherheit, sagte Alexander Raszer, Kommandant des Jägerbataillons 25. Alle Bediensteten der Bundesheeres werden vor Dienstantritt getestet. Der Massentest in der Klagenfurter Khevenhüller-Kaserne - wo Lehrer aus den Bezirken St. Veit an der Glan und Feldkirchen getestet werden - wird im Freien stattfinden. Diejenigen, die mit dem Auto kommen, werden durch eine Drive-In-Teststraße geführt.

Nach dem ersten Testwochenende wartet aber schon die nächste Großaufgabe auf die Behörden: Die Massentests für die gesamte Bevölkerung, die in Kärnten von 11. bis 13. Dezember stattfinden. Laut Gerhard Bamberger, dem Leiter des Heereslogistikzentrums Klagenfurt, sollen bis spätestens übermorgen Freitag alle 440.000 Testkits im Heereslogistikzentrum eintreffen. Nächste Woche steht dann die Verteilung an die Bezirke und weiter an die Gemeinden an.