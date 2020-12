Massentests - In Kärnten gleicher Andrang wie am Samstag

Neun von rund 1.300 bis Mittag getesteten Menschen aus dem Bildungsbereich corona-positiv

In Kärnten haben bis Mittag rund 1.300 Personen die Corona-Teststraßen aufgesucht. Für Sonntag haben sich rund 2.500 Personen aus dem Bildungsbereich angemeldet. Mit den Schnelltests wurden neun Personen positiv auf das Coronavirus getestet, sie erhalten einen Absonderungsbescheid und sollen einen PCR-Test machen. Es handelt sich um rund 0,7 Prozent der Getesteten, sagte Christoph Hofmeister vom Militärkommando zur APA. Die Anmeldetechnik habe funktioniert, so der Hauptmann.

Die Tests begannen um 8.00 Uhr und endeten um 19.00 Uhr. Zum Test aufgerufen waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem gesamten Bildungsbereich, in Summe rund 13.000 Personen. Dazu zählten sowohl Pädagoginnen und Pädagogen als auch Verwaltungs- und Reinigungspersonal sowie Kindergärtnerinnen und Kindergärtner.

Die Abläufe seien reibungslos, sagte Hofmeister. Auf den gestrigen stärkeren Andrang in der Klagenfurter Khevenhüller-Kaserne habe man reagiert und eine zusätzliche Teststraße eingerichtet. Acht Teststationen wurden in den Kärntner Kasernen aufgebaut, rund 500 Soldaten wurden eingesetzt. In Spittal wurde in der Türk-Kaserne getestet, in Villach in der Lutschounig- und Rohr-Kaserne, in Klagenfurt in der Laudon- und Khevenhüller-Kaserne sowie im Militärkommando Kärnten, in Völkermarkt in der Goiginger-Kaserne. In Wolfsberg fanden die Tests im Kongress-Eventcenter KUSS statt. Auch eine Drive-In-Testung gab es. Durchgeführt werden die Antigentests per Nasen-Rachenabstrich von ausgebildetem Sanitätspersonal des Bundesheeres. Alle Bediensteten des Bundesheeres wurden vor Dienstantritt getestet.

Zu witterungsbedingt abgesagten Besuchen von Teststraßen - wegen der Schneesituation in den westlichen Bezirken Spittal und Hermagor - sei es nach Einschätzung des Bundesheeres nicht gekommen. Wenn jemand gegen 19.00 Uhr komme, werde die Personen dennoch getestet. "Wir lassen da nicht sofort alles fallen und hören auf", sagte Hofmeister. Mit einem vorläufigen Endergebnis ist gegen 20.00 Uhr zu rechnen.

Für die Massentests für die gesamte Bevölkerung, die in Kärnten von 11. bis 13. Dezember stattfinden soll, sind bereits 440.000 Testkits im Heereslogistikzentrum in Klagenfurt eingetroffen. Nächste Woche steht dann die Verteilung an die Bezirke und weiter an die Gemeinden an. In jeder der 132 Kärntner Gemeinden wird eine Teststation errichtet.

Eine Anmeldung für die Massentestungen vom 11. bis 13. Dezember wird rechtzeitig möglich sein. Auf der Homepage ktn.gv.at wird es sowohl die dafür nötigen Informationen als auch die Möglichkeit zu Anmeldung geben.