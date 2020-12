Massentests - In Kärnten zu Mittag rund 3.000 Pädagogen getestet

24 bisher positiv - LH Kaiser (SPÖ) besuchte Teststraßen in Kasernen in Klagenfurt und Villach - BILD

In Kärnten begannen am Samstag die Massentests für den Bildungsbereich um 8.00 und endeten um 19.00 Uhr. Rund 6.500 Anmeldungen hatte es gegeben, wie Hauptmann Christoph Hofmeister vom Militärkommando sagte. Zu Mittag hatte sich etwa die Hälfte testen lassen, was auch vom Landespressedienst bestätigt wurde. Davon waren laut Landeskommunikation 24 positiv auf das Coronavirus getestet - LH Peter Kaiser (SPÖ) besuchte zwei Kasernen, in denen die Coronavirus-Tests stattfanden.

"Generell lief es gut, recht rund", sagte Hofmeister zur APA. Beim Anmeldesystem habe es offenbar über Nacht Verbesserungen gegeben, im Gegensatz zu einem Testlauf am Vortag war es stabil. Zum Test aufgerufen waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem gesamten Bildungsbereich, in Summe rund 13.000 Personen. Bereit standen rund 14.000 Testkits. Dazu zählten sowohl Pädagoginnen und Pädagogen als auch Verwaltungs- und Reinigungspersonal sowie Kindergärtnerinnen und Kindergärtner.

LH Kaiser besuchte die Kasernen in Villach (Lutschounig- und Rohr-Kaserne) und Klagenfurt (Laudon- und Khevenhüller-Kaserne), um sich vor Ort ein Bild zu machen, in Begleitung von Militärkommandant Walter Gitschthaler. Kaiser ließ sich selbst testen - negativ. Von der Organisation in der Kaserne zeigte er sich beeindruckt: "Die Durchführung ist großartig, wie von unserem Bundesheer nicht anders erwartet. Die Soldatinnen und Soldaten sind sehr freundlich, der Ablauf ist bestens organisiert und es gibt keine Wartezeiten. Man hat durchgehend das Gefühl, gut aufgehoben zu sein."

Acht Teststationen wurden in den Kärntner Kasernen aufgebaut, rund 500 Soldaten wurden eingesetzt. In Spittal wurde in der Türk-Kaserne getestet, in Villach in der Lutschounig- und Rohr-Kaserne, in Klagenfurt in der Laudon- und Khevenhüller-Kaserne sowie im Militärkommando Kärnten, in Völkermarkt in der Goiginger-Kaserne. In Wolfsberg fanden die Tests im Kongress-Eventcenter KUSS statt. Auch eine Drive-In-Testung gab es. Durchgeführt werden die Antigentests per Nasen-Rachenabstrich von ausgebildetem Sanitätspersonal des Bundesheeres. Alle Bediensteten des Bundesheeres wurden vor Dienstantritt getestet.

Zu Verzögerungen bei den Testungen sei es nicht gekommen, sagte Heeressprecher Hofmeister zur APA: "Kleinere Warteschlangen da und dort." Nur in der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt habe aber starker Andrang geherrscht.

Für die Massentests für die gesamte Bevölkerung, die in Kärnten von 11. bis 13. Dezember stattfinden soll, sind bereits 440.000 Testkits sind bereits im Heereslogistikzentrum in Klagenfurt eingetroffen. Nächste Woche steht dann die Verteilung an die Bezirke und weiter an die Gemeinden an. In jeder der 132 Kärntner Gemeinden wird eine Teststation errichtet.

Eine Anmeldung für die Massentestungen vom 11. bis 13. Dezember wird rechtzeitig möglich sein. Auf der Homepage ktn.gv.at wird es sowohl die dafür nötigen Informationen als auch die Möglichkeit zu Anmeldung geben.