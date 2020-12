Massentests - In Oberösterreich läuft es "gut und problemfrei"

Teststationen seien laut Militärkommando rund um die Uhr beschäftigt, aber es herrsche kein Überandrang

In Oberösterreich sind am Samstag die Massentests für Pädagogen und Kindergarten-Personal gestartet. "Es läuft alles gut und problemfrei", sagte Gerhard Oberreiter vom Militärkommando am frühen Samstagnachmittag zur APA. Die 20 Standorte seien rund um die Uhr beschäftigt, es herrsche aber kein Überandrang: "Vom Eintreffen bis zum Rausgehen brauchen die Leute durchschnittlich fünf Minuten. Alles läuft sehr diszipliniert ab."

Die am Freitag herrschenden technischen Schwierigkeiten scheinen gelöst worden zu sein: Das Anmeldesystem habe die Personen gut verteilt. Vereinzelt seien bereits angemeldete Leute noch umgebucht und mittels SMS vom neuen Termin verständigt worden. Samstagfrüh um 8.00 Uhr waren für beide Testtage 27.000 Personen angemeldet - davon 17.300 für Samstag: "Das ist aber nur eine Momentaufnahme, man kann sich nach wie vor anmelden." Insgesamt könnten sich im Oberösterreich am Samstag und am Sonntag 38.000 Pädagogen und Schulmitarbeiter testen lassen. Nachdem die Anmeldung vorübergehend auch für alle anderen offen waren, würden auch vereinzelt andere komme, die ebenfalls getestet werden würden.

Leuten, denen das IT-System fälschlicherweise bereits für Freitag einen Termin zugeteilt hatte, und die dann einen Tag zu früh bei der Teststation standen, wurden dennoch schon getestet. "Von 1.200 Personen waren zwei positiv", so Oberreiter. Zu den Testergebnissen von heute, Samstag, konnte er am frühen Nachmittag noch nichts sagen.