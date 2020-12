Massentests - In Salzburg nahmen knapp 125.000 Menschen teil

27,7 Prozent der Testberechtigten ging zum freiwilligen Screening

Nach Abschluss der Massentests in Salzburg lag am Sonntagabend eine erste Bilanz vor. Insgesamt haben sich seit Freitag 124.955 Menschen im gesamten Bundesland testen lassen. In den einzelnen Bezirken gingen 27,72 Prozent der 450.772 "testberechtigten" Einwohner zu dem kostenlosen Angebot. Das sind alle Bewohner ab 16 Jahren abzüglich der in den vergangenen drei Monaten positiv Getesteten. 531 und damit 0,42 Prozent der Antigentests fielen vorläufig positiv aus.

Am Sonntag schlossen der Flachgau, Tennengau und Pongau das Screening mit insgesamt 72.589 Tests ab. Im Flachgau war die Beteiligung mit 34,2 Prozent am höchsten, 41.996 Personen nahmen teil. 154 Schnelltests waren vorläufig positiv. Die Ergebnisse der überprüfenden PCR-Tests standen noch aus. Im Tennengau waren 13.554 Personen testen. Das sind 28,4 Prozent der Testberechtigten. 99 hatten einen positiven Test auf das Corona-Virus. Im Pongau ließen sich 17.039 Personen oder 26,6 Prozent der Berechtigten abstreichen. 71 Tests waren hier positiv.

In der Stadt Salzburg fiel die Beteiligung mit 21,7 Prozent vergleichsweise gering aus. (Die gestern von der Landeshauptstadt kommunizierte Testbeteiligung von 25,4 Prozent ging von 110.000 wahlberechtigten Bewohnern aus.) In zwei Tagen nahmen insgesamt 27.985 Personen teil, 75 von ihnen wurden positiv getestet. Die nachfolgenden PCR-Tests ergaben in der Stadt übrigens eine Schnelltest-Fehlerquote von knapp 30 Prozent.

Im Lungau kamen 4.630 Personen zum Abstrich. Das sind 28,6 Prozent der Testberechtigten. 33 Antigentests fielen positiv aus. Im Pinzgau ließen sich 19.751 Personen testen, das sind 27,8 Prozent. 99 Tests waren hier positiv.

Am Montag können sich nun noch die 5.330 Menschen in den Seniorenwohnhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen testen lassen. Dann sind die ersten Massentests in Salzburg endgültig vorbei.