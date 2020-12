Massentests - In Salzburg zehn positive Fälle bei 3.860 Testungen

Maximal 20 Minuten Wartezeit

In Salzburg sind am ersten Tag der Massentests mit Stand 12.00 Uhr insgesamt 3.860 Pädagogen und Kindergarten-Mitarbeiter getestet worden. Zehn davon erhielten ein positives Testergebnis. Es sei alles gut abgelaufen. Die längste Wartezeit betrug 20 Minuten, es gab keine Staus. "Wir bekamen sehr gute Rückmeldungen, die getesteten Personen waren beeindruckt von der professionellen Organisation", so Presseoffizier Rene Auer vom Militärkommando Salzburg Samstagnachmittag zur APA.

Von den insgesamt 17.500 möglichen Personen in Salzburg haben sich bis Freitag, 20 Uhr, für die beiden Testtage 13.500 angemeldet. "Wir hoffen, dass sich noch so viele wie möglich anmelden und kommen. Wir haben genug Kapazitäten und stehen jeden Tag von 9.00 bis 19.00 Uhr zur Verfügung." Getestet wird Samstag und Sonntag in der Schwarzenbergkaserne, in der Krobatinkaserne in St. Johann im Pongau, in der Wallnerkaserne in Saalfelden im Pinzgau und in der Struckerkaserne in Tamsweg im Lungau.